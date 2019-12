Ilegal la promoción de imagen de AMLO por medio de Bienestar: TEPJF

La Secretaría del Bienestar promocionó de manera ilegal la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, para lo cual utilizó recursos indebidamente, determinó la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En sesión pública de ayer, la sala detalló que la promoción de imagen se dio a través de la indumentaria que portaba el personal de la dependencia federal, así como la mención a logros cumplidos en diversas frases y discursos emitidos durante la entrega.

La resolución se aprobó con dos de tres votos y en ésta no se atribuye responsabilidad alguna al Jefe del Ejecutivo federal, porque no autorizó el uso de su nombre e imagen y no participó en los hechos denunciados. Tampoco se atribuyó esa responsabilidad a Morena.

Por| EL UNIVERSAL