Ignacio Mier se deslinda de la Diputada de Morena detenida con armas: “No la conozco”

Ignacio Mier, coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, rechazó tener vínculos con Sandra Nelly Cadena Santos, la legisladora morenista detenida con armas de fuego y granadas de uso exclusivo del Ejército.

“Tengo conocimiento que fue secretaria del Ayuntamiento de Tecamachalco y que de ahí buscó la oportunidad de ser suplente de diputados, es lo único que sé porque me he enterado, no la conozco físicamente. No he tenido la oportunidad jamás de platicar con ella”, dijo el legisaldor en conferencia de prensa.

En redes sociales circula una foto en la que se ve a Ignacio Mier con Cadena Santos, por lo que el Diputado aseguró que durante su asistencia a eventos en Jalisco, Sinaloa, Durango y Morelos se tomó fotografías con varias personas, pero insistió en que no la conoce.

“No me une ningún tipo de relación ni personal ni familiar ni conocimiento ni social. No tenía el gusto de conocerla”, agregó.

Esta mañana, la Fiscalía General de Puebla (FGJ-Puebla) confirmó que cumplió una orden de cateo en un inmueble de Tecamachalco y detuvo al expolicía federal Jesús “N” y su pareja sentimental, la Diputada suplente por Morena en el Distrito 15 local, Cadena Santos.

Después del cateo en Tecamachalco, Estado de México, fue asegurado el inmueble en donde ambos residían. Jesús “N” habría sido dado de baja de la Policía Federal al ser descubierto por prácticas de fuga de información.

El Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, señaló que la orden de aprehensión que se giró derivó de una investigación que la FGJ-Puebla trabaja desde hace tiempo. De acuerdo con esta información, Sandra Nelly y su pareja sentimental habrían vendido armas de grueso calibre a bandas delincuenciales que operan en la región de Tecamachalco.

Fuente: Sin Embargo