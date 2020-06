Iberdrola cancela inversión de 1,200 millones de dólares en Veracruz

La empresa española Iberdrola canceló el proyecto de construcción de una nueva central térmica de ciclo combinado en Tuxpan; la decisión hunde a los empresarios constructores de la región norte del estado, quienes buscan interceder para que no suceda, pero la decisión ya fue informada a los empleados de la empresa española, que desde hace un año y medio llegaron para la planeación, informó Excélsior.

Juan Antonio Aguilar Mancha, alcalde de Tuxpan, informó que los representantes del consorcio acudieron a su oficina para informarle oficialmente sobre el retiro; aseguró que tiene que ver con la negativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de otorgar el suministro de gas que era necesario para avanzar en el proyecto.

“Durante nueve meses estuvieron tratando de conseguir la firma para el suministro de gas y no ha sido posible con la Comisión Federal, entonces optaron por cancelar porque sus tiempos ya no les dan para construir; tienen 15 días de retraso y sienten que ya no tienen intención de firmar el contrato”, dijo el alcalde en entrevista para Excélsior.

Dijo que éste era un proyecto con una inversión de mil 200 millones de dólares y que generaría más de dos mil fuentes de empleo y una derrama económica para diferentes sectores, como el inmobiliario, el de la construcción, suministros y proveeduría.

Consideró que es un tema que afecta a toda la ciudad y a nivel regional, por lo que aprovechó para hacer un llamado a la CFE para que retomen el tema y salvar el proyecto.

El munícipe dijo desconocer las causas por las cuales CFE se niega a otorgar los permisos, ya que Iberdrola es una empresa que ha mantenido constantemente inversiones para el país y esperaba invertir en esta etapa 10 mil millones de dólares en diferentes proyectos, tanto en Veracruz, como en Querétaro, Puebla y Tijuana, entre otras ciudades.