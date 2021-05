Hubo 48 sancionados por Línea 12 en 2014… Ebrard y Delgado la libraron

La Contraloría General de la Ciudad de México sancionó en 2014 a 48 servidores públicos por las fallas en la construcción de la Línea 12 del Metro. El ex director de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, aparece en el registro con dos inhabilitaciones, una por 20 y otra por cinco años, dictadas el 4 de septiembre de 2014 y el 22 de noviembre de 2016, respectivamente.

Sin embargo, el 7 de noviembre de 2018, la Suprema Corte confirmó un amparo que desechó las resoluciones sancionatorias dictadas en su contra. Ahora ya no aparecen 18 en la base de datos de funcionarios sancionados. Eso puede significar que sus sanciones aún no han quedado firmes o que fueron revocadas por mandato judicial, según lo precisa en su sitio web la Secretaría de la Contraloría capitalina.

De acuerdo con una consulta realizada por MILENIO al Registro de Servidores Públicos Sancionados, entre los nombres que no aparecen están Juan Carlos Mercado Sánchez, ex subdirector general de Administración y Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo, contra quien se habían dictado inhabilitación de 20 años y sanción económica por 2.5 millones de dólares. Asimismo, Juan Antonio Giral y Mazón, ex director de Diseño de Obras Civiles, contra quien se habían dictado dos inhabilitaciones por 20 y 15 años y sanciones por 297.8 millones de pesos y 725.2 millones de pesos.

Tampoco están Juan Armando Rodríguez Lara, ex director general de Administración, contra quien originalmente había al menos una multa por 2.9 millones de pesos; Gustavo Cruz Villafranco, ex director de Construcciones de Obras Civiles del Proyecto Metro, al que se había inhabilitado 10 años, ni Héctor David Martínez Blanco, ex director de Administración de Contratos del Proyecto Metro.

De los servidores públicos que sí aparecen en el registro destacan aquellos que cuentan con las multas económicas más grandes y las inhabilitaciones más severas, a pesar de que algunas son diferentes de las que originalmente se habían impuesto en 2014.

Por ejemplo, Moisés Guerrero Ponce, ex director de Construcción de Obras Civiles de Proyecto Metro, acumula dos destituciones, una multa por 7.8 millones de pesos y cuatro inhabilitaciones, dos de 15 años, una de 10 y otra de cinco. Contra él, en 2014, se habían ordenado inhabilitaciones por 20, 15, 10 y un año, así como multas por 3 mil 687 millones de pesos, 613 millones y 297.8 millones.

Examen a estructuras La jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, ordenó la revisión de todas las estructuras de viaductos elevados del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Precisó que el Colegio de Ingenieros, asociaciones y estructuralistas colaborarán en la revisión, en especial de puntos que pudieran presentar problemas debido a las características del suelo de la ciudad.

Después del desplome ocurrido el lunes, la ciudadanía denunció en redes sociales diversos daños que presenta la infraestructura del Metro. Incluso, personal de la empresa advirtió sobre puntos de riesgo en otras líneas como la 9 y la B. Sobre el costo de esta labor, Sheinbaum no dio estimaciones.

Mientras, personal de la empresa noruega Det Norske Veritas trabaja desde ayer en la zona del desplome en Tláhuac, como parte del peritaje externo solicitado por parte del gobierno capitalino. La secretaria de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, Myriam Urzúa, detalló que hoy se realizará el contrato para dar a conocer mañana el costo que tendrá el peritaje.

Destacó que la empresa ha estado en operaciones desde hace más de 150 años y uno de sus proyectos es la investigación forense de la explosión de la plataforma petrolera Deepwater Horizon. En tanto, las autoridades reportaron que el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) en coordinación con el Colegio de Ingenieros Civiles de México, Asociaciones y Sociedades Técnicas, tiene un adelanto de 30 por ciento (10 tramos) de la revisión estructural y levantamientos topográficos del viaducto elevado de la Línea 12.

Los resultados se presentarán el próximo lunes. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden envió sus condolencias y aseguró que su país está listo para ayudar a México mientras se reconstruye de esta tragedia.

Milenio