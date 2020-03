Hoy inicia Jornada Nacional de Sana Distancia

Ante la Jornada Nacional de Sana Distancia, que inicia este lunes 23 de marzo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exhortó a la población a implementar las siguientes acciones, informó Excélsior.

1.-La acción más importante, es la definición del espacio social, es decir, la distancia entre una persona y otra deberá de ser de 1.5 metros.

2.-Dentro de las medidas básicas de prevención está el lavado frecuente de manos y de muñeca, que debe ser con la técnica correcta, de preferencia con agua y jabón, y una duración de al menos 30 segundos.

-También se puede realizar la desinfección de manos con gel a base de alcohol al 70 por ciento.

-La etiqueta respiratoria: cubrir la boca al toser o estornudar con el ángulo interno del codo o utilizar un pañuelo que debe ser desechado, y posteriormente la limpieza de manos.

-No tocarse nariz, boca y ojos; llevar a cabo el saludo a la distancia: evitar dar la mano, abrazar y dar besos.

-Emplear saludos creativos a distancia mínima de 1.5 metros.

-La recomendación de no salir de casa a menos de que tengamos síntomas graves como dificultad respiratoria que amerite atención médica.

3.-Suspensión temporal de actividades escolares, a partir del lunes en todas las escuelas del país los estudiantes permanezcan en casa, “haciendo énfasis en que no son vacaciones”.

4.-Suspensión temporal de actividades no esenciales: acudir a cursos, conferencias, galerías, simposios y exposiciones. Se recomienda el uso de Tecnologías de la Información.

5.-Repliegue familiar en casa; quedarse en el hogar es cuidarse a uno mismo y a los seres queridos. Procurar espacios saludables, esto es abrir puertas y ventanas para favorecer una mejor ventilación, además de limpiar y desinfectar superficies. Se recomienda también en el domicilio aplicar la sana distancia de 1.5 metros entre los miembros de la familia.

6.-Reprogramación de los eventos de concentración masiva, que se deberán de posponer hasta nuevo aviso y que concentran a más de cinco mil personas, como partidos de futbol y conciertos.

7.-Protección y cuidado de personas adultas mayores, un grupo altamente vulnerable en esta contingencia de COVID-19.

-Se recomienda que no tenga visitas de personas con síntomas de enfermedad respiratoria y solo mantenga contacto telefónico.

-Se deben planificar en la familia quién podrá apoyarlo en caso de que enferme y para realizar compras.

-Se les debe explicar las medidas básicas de prevención, guardar distancia de 1.5 metros y que no se automediquen.