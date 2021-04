Horario de verano en México: cómo afecta a la salud adelantar una hora el reloj

El cambio de horario de verano 2021 llegó en la madrugada de este domingo, por lo que muchas personas despertarán el día de mañana para sus actividades laborales con la sensación de que les han robado una hora de sueño. Aunque el tiempo de adaptación a este nuevo horario será relativamente corto para la mayoría de las personas, durante el proceso puede que algunas personas experimenten efectos negativos en su salud física y mental.

El 2020 estuvo marcado por la pandemia por la COVID-19, el aislamiento social y el paso de muchos empleados y empleadas a laborar desde casa. El llamado Home Office es también la causa de una epidemia relativa a las alteraciones del sueño, cuyos efectos en la salud pueden llegar a ser muy notorios.

Ahora, con la llegada del cambio de horario, no será extraño notar que “La gente anda más somnolienta, y por ende, al no dormir bien, los cambios de humor pueden ser más irritables. Ya posteriormente se empieza a regular y a adaptar la persona, pero de inicio están somnolientos, irritados y no hay un buen rendimiento”, explica Jessica Carrillo Guerrero, maestra en Psicología Clínica para el periódico Milenio. (Foto: Pixabay)

El argumento por parte del gobierno de proponer el cambio de horario es un mejor aprovechamiento de la luz natural del día con el objetivo de ahorrar la energía eléctrica que consume la iluminación artificial. De tal forma que ahora anochecerá más tarde y amanecerá más tarde también.

Estos cambios en la exposición a la luz natural del día también podría tener efectos en el ciclo circadiano de las personas. En un estudio realizado sobre un grupo de personas que laboraban el turno de nocturno, realizado en la Universidad de Baja California, se describen a los ciclos circadianos como “relojes biológicos” que están en relación con los ciclos geológicos, como lo son la noche y el día, o las estaciones del año.

“El sistema circadiano controla muchos aspectos de la conducta y la fisiología, como también la actividad física o el sueño/vigilia, la temperatura corporal, la presión arterial, la liberación de las hormonas endocrinas y la actividad metabólica”, explica la doctora Brenda Josefina Álvarez Núñez. De tal forma que un cambio en la exposición a la luz del día puede llegar a afectar los hábitos del sueño de una persona. CIUDAD DE MÉXICO, 20MARZO2018.- El próxim 1 de abril miles de capitalinos deberán adelantar su reloj debido a la entrada del horario de verano. FOTO TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO.COM

Sin embargo, Jessica Carrillo matiza que el cambio de horario no es una alteración lo suficientemente significativa como para volverse un problema de salud pública: “Estamos hablando de una hora, no hay grandes cambios, excepto la adaptación que lleva el paciente, la irritabilidad y la somnolencia, pero termina adaptándose”. Ella calcula que el proceso de readaptación sería de aproximadamente un mes.

Por otro lado, las afecciones prolongadas al ciclo circadiano de las personas sí pueden llegar a provocar efectos negativos de leves a graves en algunas personas. En el estudio de la Universidad de Baja California en las personas que laboran el turno nocturno se señala que algunas de los padecimientos provocados por alteraciones en el sueño son “enfermedad cardiovascular, trastornos digestivos, síndrome de fatiga crónica, cáncer, depresión-ansiedad y, por último, pero no menos importante, los trastornos del sueño”. E incluso, algunas veces, alteraciones metabólicas que conduzcan a la persona a desarrollar obesidad o diabetes.

El estudio concluye que “El 22% de la población económicamente activa tiene este tipo de horario laboral , con las subsecuentes consecuencias patológicas involucrando directamente el aumento de incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas, cáncer y muerte prematura, así como altos costos para la salud pública.”

Fuente: Infobae