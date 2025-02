En octubre de 2022 se aprobó la iniciativa presidencial del entonces mandatario Andrés Manuel López Obrador que reformaba la Ley de los Husos Horarios. El gobierno federal informó aquella vez que:

El próximo domingo 30 de octubre [de 2022] termina el Horario de Verano en la República Mexicana y esta será la última vez que se aplique esta medida.

Con la entrada en vigor del Decreto, el territorio nacional tendrá un horario estándar que se establecerá conforme a zonas horarias y únicamente se aplicará un horario estacional en estados y municipios de la frontera norte.

De acuerdo con información oficial, la medida aplicaba para toda la República Mexicana con excepción de Sonora, Quintana Roo y 33 municipios de la franja fronteriza norte.

Horario de Verano 2025: ¿Cuándo y en qué estados aplica?

Time and Date AS, plataforma de horarios y zonas horarias, confirmó que el Horario de Verano comenzará el 9 de marzo de 2025, donde los relojes tendrán que adelantarse una hora a partir de las 2:00 a.m., pasando así inmediatamente a ser las 3:00 a.m.

Los municipios fronterizos donde se aplicará el cambio son:

Baja California: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate.

Chihuahua: Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Práxedis G. Guerrero.

Coahuila: Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo.

Nuevo León: Anáhuac y Los Aldama.

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso.

Este ajuste permanece en estas entidades por su cercanía comercial y geográfica con Estados Unidos. La sincronización del Daylight Saving Time (Horario de Verano en EU) en ambos países permite facilitar actividades económicas transfronterizas.

Este horario durará hasta el 2 de noviembre de 2025, de acuerdo con Time and Date AS.

