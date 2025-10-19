Hombre acude a banco en la Peralvillo, CdMx, para retirar efectivo y es asesinado a balazos por motociclistas

Un hombre murió asesinado a balazos por unos motociclistas al interior de una sucursal bancaria de la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Alarma del banco alertó sobre el hecho

El incidente ocurrió la noche del sábado en el inmueble ubicado sobre calzada de Guadalupe, esquina calle Beethoven, donde los primeros reportes policiales refieren que la alarma de la sucursal bancaria comenzó a sonar por la ruptura de un cristal.

Al sitio arribaron patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) para confirmar que una persona inconsciente y con marchas herméticas en el cuerpo se encontraba en la puerta del establecimiento, en el área de cajeros del banco.

Paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc declararon muerto a la víctima de 32 años por dos disparos de arma de fuego en la cara; además identificaron que el hombre tenía antecedentes delictivos por posesión de drogas.

Inmediatamente elementos policiacos acordonaron la escena del crimen para permitir el trabajo de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) quienes contabilizaron al menos 10 casquillos percutidos.

Involucrados huyeron

Cámaras del Centro de Comando y Control (C2) y particulares confirmaron que los presuntos homicidas escaparon en una motocicleta color negra con verde, por lo que autoridades implementaron un operativo para su captura sin éxito.

Policía de Investigación (PDI) abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso en contra de quien o quienes resulten responsables.

Con información de Milenio