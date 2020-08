Hermano de Emilio Lozoya presentará denuncia contra quien usó su nombre para difundir video sobre entrega de dinero

Juan Jesús Lozoya Austin, hermano de Emilio Lozoya, presentará una denuncia en la Fiscalía General de la República por haber hecho uso de su nombre para divulgar un video donde se afirmó que supuestamente guarda relación con el caso del ex director de Petróleos Mexicanos, y donde se ve a un ex secretario técnico del Senado recibiendo dinero.

Miguel Ontiveros Alonso, abogado de Emilio Lozoya, señaló que Juan Jesús Lozoya no tiene cuenta alguna en la plataforma de YouTube, “por lo que la difusión del video se ejecutó mediante la comisión de un delito, creando una cuenta falsa y suplantando la identidad del señor Juan Jesús Lozoya”.

A través de un comunicado, en relación con la difusión del video “supuestamente vinculado” a Emilio Lozoya, el litigante indicó que cualquier información de su cliente “debe realizarse mediante los canales oficiales, salvaguardando la vida privada y la propia imagen de quienes intervengan.

“La defensa del señor Emilio Ricardo Lozoya Austin reitera su absoluto respeto a las instituciones del Estado Mexicano, de conformidad con las disposiciones contempladas en nuestro ordenamiento jurídico, de tal forma que será la vía institucional la que seguirá rigiendo nuestro actuar en el ámbito del derecho de defensa”, detalló.

Funcionarios de la FGR también dejaron claro que el video difundido en redes sociales donde se observa al ex secretario técnico del Senado, Rafael Caraveo, recibiendo dinero junto con Guillermo Gutiérrez Badillo, actual colaborador del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, no está en manos de la Fiscalía General de la República y no forma parte de alguna carpeta de investigación.