Hemos establecido las bases para la transformación de México: López Obrador

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que en dos años de gobierno han sido establecidas las bases para la transformación de México.

A pesar de la pandemia de covid-19, el presidente de México sostuvo que en el presente es posible afirmar que en el país ya no se permite la corrupción y se goza de finanzas sanas.

Estamos ya estableciendo las bases para la transformación para nuestro país, ya en dos años logramos crear una nueva forma de hacer política, ya es distinto, no es más de lo mismo, en dos años ya quedó demostrado que no se permite la corrupción en México, que nadie se puede robar el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo, ya quedó demostrado que si se combate la corrupción y si no hay impunidad, alcanza el presupuesto, rinde para atender las necesidades del pueblo sin necesidad de aumentar impuestos”, afirmó.