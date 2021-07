“Hay una disminución, pequeña”: AMLO afirma que han bajado los homicidios e insiste que los “abrazos, no balazos” sí funcionan

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este viernes que los homicidios en el país han registrado una disminución, “pequeña, pero hay una disminución”.

“Desde que estamos en el gobierno han bajado los delitos en el fuero federal y en el fuero común, esto se puede probar, hay una disminución incluso en homicidios, hay una disminución, pequeña, pero hay una disminución”, aseguró el mandatario durante su conferencia de prensa ofrecida en Sinaloa.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el gobierno de López Obrador se han registrado 75 mil 165 homicidios dolosos, esto de diciembre del 2018 a junio del 2021.

2019 se mantiene como el año con más homicidios dolosos del actual gobierno, con 29 mil 483 homicidios dolosos registrados.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, según cifras reportadas por el SESNSP utilizando la antigua metodología, se registraron 43 mil 421 homicidios dolosos en el mismo periodo, es decir 31 mil 744 homicidios dolosos menos.

México ha registrado los dos años más violentos de su historia en los primeros 24 meses del gobierno de López Obrador, con 34 mil 682 víctimas de asesinato en 2019 y 34 mil 554 en 2020.

Pese a las cifras sobre el homicidio en México, el mandatario defendió su estrategia para contener la violencia. Argumentó que enfrentar la violencia con violencia “no se puede y no funciona”.

“Esto a los conservadores que tienen una mentalidad autoritaria no les cuadra, no les gusta porque apuestan mucho al ojo por ojo, diente por diente (…). Cuando dije ‘abrazos, no balazos’ hasta se burlaron y todavía, pero les vamos a demostrar que es más eficaz, más humano enfrentar el problema de inseguridad atendiendo las causas que originan la violencia”, opinó López Obrador.