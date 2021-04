“Hay una actitud de mucho respeto hacia México y también hacia los migrantes”: AMLO tras plática con Kamala Harris

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que luego de su conversación telefónica con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, existe una “actitud de mucho respeto” por parte del gobierno encabezado por Joe Biden.

En la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador contó algunos detalles sobre la plática que sostuvo con Kamala Harris el miércoles, cuyo principal tópico fue la migración.

“Hablé con la vicepresidenta de EE.UU. y tratamos el tema de la migración, hay una actitud de mucho respeto hacia el pueblo de México y diría que también hacia los migrantes“, reiteró.

“Se está buscando que sea una migración ordenada, segura. Una preocupación nuestra que hemos estado transmitiendo es que debemos proteger a los migrantes en el sur de nuestro país, porque hay más riesgos de violencia en el norte”, puntualizó.

“Hay mucho interés en que trabajemos juntos y así lo vamos a hacer, eso se les informó, vamos a ayudar a que se busque que haya in flujo migratorio ordenado, seguro, porque también ellos tienen que hacer cuentas de la necesidad que tienen de mano de obra, de fuerza de trabajo migrante”, dijo.

El mandatario mexicano recalcó que se insistió mucho en atender las causas que originan la migración, además de que hay que apoyar a Centroamérica.

El gobierno de EE.UU. está conscientes, tiene una iniciativa para que el congreso autorice cuatro mil millones de dólares para apoyo a El Salvador, Honduras y Guatemala, ojalá se apruebe este presupuesto lo más pronto posible”, resaltó.

“La migración tiene que ser opcional, no forzosa, no tiene que ser por hambre, pobreza o violencia. Si alguien quiere ir a buscarse la vida a otras partes es de manera voluntaria, debe actuar con libertad pero no hacerlo por necesidad”, argumentó.