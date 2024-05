Hay terror en el ‘PRIMOR’, están muy enojados: Máynez

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que hay “terror” en el “PRIMOR” (PRI y Morena) y están muy enojados, ya que, dijo, les están ganando con “alegría”.

De gira por Colima, el aspirante presidencial naranja acusó que dichos partidos han lucrado con el dolor y la necesidad de la gente, además reiteró su propuesta de cambiar la estrategia de seguridad en el país.

“El terror del PRIMOR (sic), están muy, muy, muy enojados, muy molestos, pero nosotros estamos, que no cabemos de alegría. La alegría vence a quienes han lucrado con el dolor de la gente, con la necesidad de las personas y ustedes recuerdan, porque algunas y algunos de ustedes estuvieron aquí, que aquí nos comprometimos, hace un par de meses, a que en Colima haríamos realidad un cambio en la estrategia de seguridad”, indicó.

Álvarez Máynez resaltó el simulacro electoral realizado hace algunos días, en varias universidades del país, en el cual refirió:

“Nosotros no tenemos estructuras, no tenemos grupos organizados y le ganamos al PRI y al PAN, 3 a uno, 60 mil votos a 20 mil en los estudiantes de universidades públicas”.

“Ya se notó en todas las encuestas serias, no en las que la propia candidata del PRI dice, -Bueno, esa es cualquiera de las ganas y las paga- y son las que ganan nada más, ella misma decía que eran unos vendidos, y ahora son las que usan”, puntualizó.

Arropado por la candidata a la alcaldía de Colima, Margarita Moreno, y aspirantes a cargos locales, afirmó que desde la entidad “le vamos a quitar el control de nuestro territorio, de nuestra tranquilidad al crimen organizado y a los políticos que ha financiado el crimen organizado y que son a los que ya les dimos la vuelta”.

El abanderado emecista sostuvo que un cambio en el país no va a llegar con otro “Presidente ni con otro partido”, añadió que el cambio, lo hará la población.

“Lo hacer tú haciendo de este un país menos machista, el cambio lo vas hacer tú haciendo de este un país que cuide mejor su naturaleza, lo vas a ser tú preocupándote junto al gobierno por las personas con discapacidad, lo vas a ser tú cuando dejemos de discriminar a las personas por su orientación sexual, por sus características físicas.

