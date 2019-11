“Hay muchos empleos que no se miden”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay muchos empleos que no se miden, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó ayer un incremento de un 3.6 por ciento en la tasa desempleo en octubre, informó Milenio.

En conferencia matutina, el mandatario aseguró que los apoyos de programas sociales deberían considerarse empleos formales, pero no se miden porque antes no se aplicaban.

“Hay muchos nuevos empleos que no se miden, por ejemplo, si tenemos 900 mil jóvenes trabajando como aprendices, que reciben 3 mil 600 pesos mensuales, ¿eso es empleo o no es empleo? Y son 900 mil.

“Esos no están en esa cuenta. Si tenemos 230 mil sembradores que están recibiendo un jornal de 5 mil pesos mensuales, ¿es empleo o no es empleo? Porque en todos los casos está arriba del salario mínimo y así muchas otras cosas que no están contabilizadas en los parámetros o la manera de medir que se tiene”, dijo.

El presidente dijo estar convencido de que se han creado más empleos formales que antes, pues indicó que de acuerdo con cifras del IMSS se han creado más de 600 mil empleos nuevos hasta octubre.

“Más de 600 mil empleos hasta octubre, empleos nuevos, pero falta noviembre y diciembre, espero que lleguemos a 800 mil, 900 mil, de acuerdo a la medición que tiene el Seguro, que es lo más usual, que es como se mide lo del empleo.

“Es otra manera de abordar el tema del crecimiento, incluyendo el factor desarrollo. Esto es lo que puede significar que haya discrepancias, de todas maneras estamos obligados a que funcione bien la economía, a que haya crecimiento; que haya empleo, que mejoren los salarios”, dijo.

De acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad publicadas por el Inegi, desde una perspectiva anual, la tasa de desempleo registró un incremento durante octubre del año en curso frente a la de igual mes de 2018, al pasar de 3.2 a 3.6 por ciento.