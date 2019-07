Hay mano negra en asunto de Policía Federal: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta tarde en un video que el asunto de la Policía Federal no tiene fundamento, aunque “respetaremos el sagrado derecho a manifestarse”.

Hay mano negra en este asunto; esto se manejaba antes desde Bucareli, desde los sótanos de Bucareli, y piensan que va a ser lo mismo, no, no vamos a reprimir, no somos iguales. Se va a resolver este asunto porque no se está cometiendo ninguna injusticia”, aclaró.