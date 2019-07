Hay claramente un conflicto de trato indigno para la Policía Federal: Calderón

Ante las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la Policía Federal ‘se echó a perder’, Felipe Calderón, exmandatario federal aseguró que durante su administración se establecieron fuertes medidas para garantizar su buen funcionamiento y que posiblemente se hayan relajado en el sexenio anterior, al depender de la Secretaría de Gobernación.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Calderón Hinojosa indicó que “si el presidente López Obrador dice que se echó a perder la Policía Federal en el sexenio pasado y principalmente con su incorporación a la Secretaría de Gobernación. Y creo yo también que con ciertos modos que se fueron estableciendo muy a tono con una línea de valores muy orientados a la corrupción, es probable que eso haya ocurrido”, aseveró.

Añadió que lo que sí le consta es “que les fueron quitando controles. Fueron relativizando el control de confianza. Fueron haciendo que se relajaran muchísimo los mecanismos de entrada y de permanencia. Y el presidente López Obrador debe saber si eso ocurrió finalmente a un grado de que sea inservible o no”.

Sin embargo, se preguntó, si la Policía Federal es inservible, “para qué incorporarlos a un órgano nuevo, de reciente creación. En el que están cifradas las esperanzas, no solo del Presidente sino de millones de mexicanos. Literalmente sería echar una manzana podrida al nuevo costal de manzanas”

Al referirse a las afirmaciones del mandatario federal de que hay ‘mano negra’ en el movimiento de protesta de la Policía Federal, consideró que “con todo respeto”, es una declaración “poco seria. Hay claramente un conflicto de trato indigno para la Policía y una imposición hacia una decisión de vida que ellos no quieren tomar. Los Policías no quieren estar bajo trato militar. No quieren vivir en cuarteles, no quieren la disciplina militar. Ellos no se contrataron para eso”, expresó.

Felipe Calderón también hizo notar que, en su experiencia, los soldados y marinos “tampoco quieren ser policías, No se reclutaron en el Ejército Mexicano o en la Marina para eso. Ellos tienen la idea patriótica de defender al país en un eventual conflicto de guardar la seguridad interior, de preservar la esencia de la fuerza Legal del Estado”, mencionó.