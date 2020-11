Hay 193 municipios sin casos de Covid-19 en México

En México hay 193 municipios en seis estados que no tienen registros de Covid-19, de acuerdo con un análisis del periódico Milenio de datos de la Secretaría de Salud federal.

Estos municipios se encuentran alejados de las zonas más concurridas y céntricas, tienen poca población e implementaron restricciones a la movilidad.

Estados con municipios sin registros del nuevo coronavirus

Oaxaca. De los 570 municipios que tiene esta entidad, 172 no registran ningún caso, la mayoría de estos están en zonas indígenas y rurales de la sierra norte y sur, y la región mixteca alta.

El secretario de Salud estatal, Donato Casas, explicó a Milenio que estos municipios tienen medidas comunitarias para evitar que la enfermedad llegue a su población; entre estas está la prohibición del paso de distribuidores de producto y personas ajenas a la zona.

Chiapas. Este estado tiene siete municipios sin registros de Covid-19. Aunque no usan cubrebocas ni gel antibacterial, no permiten el paso de personas ajenas y mantienen medidas en coordinación con el municipio.

Veracruz. Las Minas, Zontecomatlán, Xoxocotla, Tenochtitlán y Los Reyes no tienen casos, debido a que la actividad económica principal es el campo y casi no van a lugares céntricos.

Puebla. Axutla, Coyomeapan, Chigmecatitlán y San Juan Atzompa son los cuatro municipios con cero casos; estos se encuentran en zonas boscosas o de montaña como la sierra norte, negra y en la mixteca.

Sonora. Átil, Bacadéhuachi y San Pedro de la Cueva, tres municipios de la sierra alta y baja no tienen casos de pandemia. En el caso de San Pedro también restringieron el paso desde que llegó la enfermedad a México.

Tamaulipas. Solo dos municipios, Palmillas y San Nicolás.

Fuente: SDP