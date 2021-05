Hasta que EU concluya vacunación contra el COVID-19 se levantarán restricciones en cruces fronterizos: SRE

Hasta que Estados Unidos no termine la vacunación en las zonas de su frontera sur, es decir, frontera norte de México, se levantarán las restricciones en los cruces fronterizos, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Así lo confirmó en la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, luego de que ayer, autoridades de los Estados Unidos extendieran hasta el 20 de junio las restricciones en sus fronteras con Canadá y México.

“Ellos tomaron la decisión de prolongar todavía las restricciones porque no han terminado la vacunación. Hay ciudades que ya terminaron, pero otras no. Su criterio es no quitar las restricciones hasta que terminen la vacunación”, señaló Ebrard Casaubón.

Sin embargo, Ebrard añadió que “ya están cerca de lograrlo. De nuestra parte, cuando la ciudad ya está en verde no hay motivos para poner restricciones, a menos que el indicador de la ciudad del otro país tenga problemas de contagios en mayor número que México, pero no es el caso en la frontera Norte”, explicó.

Ebrard Casaubón dijo desconocer cuándo concluirán las restricciones por parte de Estados Unidos, tema que ha sido tratado en varias ocasiones por parte de México, pues lo deseable sería que para el verano se diera la reapertura.

“Yo diría que vamos en camino a que se pueda regularizar la situación que hemos puesto sobre la mesa, el impacto económico es severo. Ya los alcances de la vacunación que ellos tienen y que nosotros empezamos a tener aconsejarían ya a quitar la restricción pronto. Ojalá este planteamiento pueda tener éxito, ya lo hemos planteado y me han respondido eso”, precisó.

Y agregó: “no sabría la fecha exacta, a nosotros nos gustaría que fuera ya para el verano”.