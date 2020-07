‘Hanna’ deja 2 muertos y 60 colonias afectadas en Tamaulipas

Asu paso por el norte de Tamaulipas, “Hanna” dejó múltiples daños en casas, hospitales, así como desaparecidos y fallecimientos.

En Reynosa, la ciudad más afectada, por lo menos de 60 colonias sufrieron inundaciones parciales o totales al desbordarse algunos canales de riego y drenes, debido a la gran cantidad de agua que dejo a su paso el ciclón tropical “Hanna”.

El señor Zeferino Saldívar Lucio fue rescatado del agua cuando trataba de alejarse del área inundada con lo que pudo tomar entre sus manos.

Me las quitaron a mí porque el agua ya me llegaba hasta el cuello, fue cando me ayudaron porque tengo un pie quebrado”, comentó don Zeferino.