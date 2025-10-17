Hallan presunta basura espacial y delfines muertos en playa Bagdad, Tamaulipas

Conibio Global AC, una organización civil de ambientalistas en Tamaulipas, reportó el hallazgo de fragmentos de basura espacial en la Playa Bagdad. Se trata de un tanque metálico que, según los primeros indicios, podría formar parte del sistema de propulsión del cohete Starship 11 de SpaceX.

Junto con este objeto, fueron encontrados varios delfines muertos en la costa, con signos inusuales en sus cuerpos.

Uno de los ejemplares será enviado a un laboratorio de patología para determinar si su muerte está relacionada con la caída de estos restos espaciales.

Expertos alertaron que en las próximas horas podrían arribar más fragmentos a la costa de Tamaulipas e incluso a otras playas del Golfo de México.

Ambientalistas advirtieron que esta situación representa una amenaza directa para la vida marina y los ecosistemas costeros.

Ante esto, lanzaron un llamado urgente a PROFEPA, SEMARNAT y la Secretaría de Marina para implementar un operativo de inspección y contención.

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido un comunicado oficial sobre la presencia de estos restos ni sobre el número de animales afectados. Se espera que en las próximas horas se confirme más información conforme los equipos de rescate y monitoreo amplíen sus recorridos en la zona costera.

Con información de N+.