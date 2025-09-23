Hallan a alcaldesa morenista de Colipa, Veracruz en ‘narcorancho’

La morenista Gabriela Ortega Molina, alcaldesa de Colipa, Veracruz, fue retenida por fuerzas federales en el rancho Los Quintero, propiedad ligada a un familiar del narcotraficante Rafael Caro Quintero, recientemente entregado a Estados Unidos en febrero pasado.

Dicha acción se realizó por el caso de la búsqueda del empresario Neptali González López, empresario maderero de 35 años desaparecido desde el 18 de julio de presente año.

Medios locales detallaron que el rancho ubicado en Vega de la Torre es propiedad de José Gil Quintero, presunto sobrino del cofundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, y señalado como un generador de violencia en la entidad.

Se detalló que Gil Quintero y sus escoltas lograron escapar del operativo, sin embargo, la alcaldesa Gabriela Ortega Molina, electa para el periodo 2022-2025, fue retenida por unas ocho horas aproximadamente.

Ricardo Ahued Bardahuil, secretario de Gobierno de Veracruz, informó que la presidenta municipal de Colipa se encontraba bien de salud, pero que se darían mayores detalles del operativo este lunes 22 de septiembre de 2025.

“Esta bien, pero no quisiera (informar más) porque ahorita está el proceso, las declaraciones y no quiero adelantar y pueda desvirtuar la investigación”, indicó.

“Las investigaciones siguen, hay carpetas abiertas y después del lunes se dará un reporte puntual”, puntualizó el funcionario.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal o de Veracruz ha informado que la alcaldesa morenista de Colipa enfrente una detención formal ni que exista alguna investigación en su contra.

Tampoco Ortega Molina ha dado alguna declaración sobre esta retención en la propiedad del familiar de Caro Quintero.

Con información de Milenio