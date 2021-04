Habrá cuatro mujeres en encuesta para Guerrero; Nestora se queja de “herencias” por incluir a hija de Félix Salgado

Aunque desde el miércoles por la noche comenzó en redes sociales una cargada de morenistas en favor de Evelyn Salgado Pineda, su padre, Félix Salgado Macedonio, negó que quiera imponerla como candidata a la gubernatura, pues “eso es violencia de género contra la mujer”. Sin embargo, la senadora Nestora Salgado cuestionó la inclusión de Evelyn en la encuesta que decidirá al abanderado morenista y advirtió que en Guerrero no “se heredan coronas”.

La legisladora y la hija del depuesto candidato, Evelyn Salgado Pineda, estarán en la encuesta que realizará Morena para definir a su nuevo candidato en el estado, según lo confirmó la secretaria general de ese partido, Citlalli Hernández.

“En el caso de Guerrero decidimos hacer una encuesta entre mujeres. Nestora, por supuesto, está contemplada… Evelyn Salgado también forma parte de la encuesta”, confirmó la lideresa partidista en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula.

El apoyo a la hija de Félix comenzó cuando el senador con licencia publicó una foto en sus redes sociales acompañada de un mensaje en el que se lee: “#HayToro: Cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro torno, pero no pudieron matar nuestras raíces. Gracias por tanto amor, hija mía”.

Luego, en redes sociales, así como en grupos de WhatsApp de apoyo a Salgado Macedonio, comenzaron a circular imágenes de Evelyn acompañada de su padre y en otras sola pero en todas con el mensaje: “En la encuesta, Evelyn Salgado es la respuesta”. En algunas publicaciones incluso comenzaron a llamar ya a Salgado Pineda, de 39 años, “gobernadora” o “Tora”, en alusión al apodo de su padre.

Salgado Pineda fue presidenta del DIF en Acapulco cuando su padre encabezó la alcaldía de 2005 a 2008; actualmente es delegada de la Secretaría de la Mujer en ese municipio.

Este jueves, en Chilpancingo, el propio Félix adelantó que en la encuesta sí está considerada su hija y que será este ejercicio el que defina a la candidata morenista al gobierno de Guerrero, por lo que descartó “alguna imposición”. Respecto a la versión de que pretende imponer a su hija en el cargo, respondió que “eso es violencia de género contra la mujer” y que si quisiera imponerla pues ya la hubiera impuesto, “pero debo tener respeto a las personas y a este gran movimiento”.

Agregó: “Ellas van a la encuesta y quien gane será la abanderada, a quien yo voy a respaldar con todo”. Dijo que desconoce los tiempos en que se desarrollará la encuesta y tampoco si Morena ya fue notificado del término de 48 horas para registrar el relevo en la candidatura

Reproche

La ex lideresa de las autodefensas Nestora Salgado dijo que en Guerrero “no se heredan coronas” y cuestionó cuál es el mérito de la hija de Félix para participar en la encuesta.

“Quisiera hacer un llamado a los guerrerenses, a la gente que confía en la democracia, que confía en un proceso limpio, que no se permita la imposición, defendamos nuestro derecho. Esto no es de heredar coronas, esto no se hereda, se lucha para estar donde se está. Se camina de la mano del pueblo en sus necesidades para irte ganando un lugar en el corazón de los mexicanos o de los guerrerenses”, putnualizó.

La también senadora preguntó: “¿Cuál es el mérito de Evelyn?, ¿de qué organización viene?, ¿de qué lucha viene? Yo no la conozco ni como activista, ni como luchadora social. No la conozco dentro de la política. O sea, ¿cuál es el mérito para competir ahora? O sea, solamente es porque se le va a dar el lugar del papá. Esa parte, no la veo congruente con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que queremos los guerrerenses. Sí debemos ser muy congruentes con lo que estamos haciendo”.

De quedar en el lugar de Félix Salgado, dijo, sería un caso de nepotismo, lo que va en contra de las denuncias que han hecho en el pasado. “No somos iguales a los demás, porque tenemos principios, ideales y somos congruentes”.

Contra influyentismo

Tanto Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, como Citlalli Hernández han sido férreos críticos de las prácticas de nepotismo, influyentismo y amiguismo en Morena. “Ni nepotismo, ni influyentismo, ni sectarismo, ni amiguismo. Se resolverá con total transparencia, desde ahorita les digo porque no tengo ni palomas mensajeras, porque de repente salen con que a mi nombre están negociando una cosa u otra”, dijo Delgado al arranque de las campañas.

En octubre pasado, Hernández condenó las prácticas de nepotismo en el Congreso de Veracruz, después de que el diputado José Magdaleno Rosales admitió que su hijo estaba en la nómina”.

Ayer otros senadores como Napoleón Gómez Urrutia, Bertha Caraveo y José Antonio Álvarez Lima prefirieron callar ante la eventual postulación y sobre si existe nepotismo ante la eventual designación de Salgado Pineda como candidata de Morena..

Con información de: Silvia Arellano, Jannet López y Rogelio Agustín Esteban para Milenio