“Hablaré sin mordaza”, dice Noroña y se quita el tapabocas en el INE; Córdova levanta la sesión

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) abandonó la sesión de este jueves debido a que el legislador Gerardo Fernández Noroña se negó a usar cubrebocas. Más tarde, el Consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova, defendió que el protocolo sanitario debe respetarse para evitar contagios de COVID-19.

El Diputado del Partido del Trabajo (PT) intentó hablar ante el Consejo General, donde se discutía el castigo que el INE le impuso por la violencia política en contra de la Diputada Adriana Dávila, del Partido Acción Nacional (PAN).

Fernández Noroña se negó a atender la petición de Lorenzo Córdova sobre colocase el cubrebocas, esto bajo el argumento de que las autoridades de salud del país no han dejado en claro la efectividad de su uso.

Ante esta negativa, todos los asistentes abandonaron la sala, pues argumentaron que ellos sí estaban usando la mascarilla, como lo marca el protocolo sanitario que ha impuesto del INE.

“Yo sé que me quieren amordazado, hablaré sin mordaza, además tomo mucha agua al momento de intervenir, y no puedo tomar agua con el cubrebocas”, expresó el Diputado.

Lorenzo Córdova recordó que el uso de cubrebocas es obligatorio como parte del protocolo sanitario del INE

“Ante los hechos ocurridos hoy en la sesión de Consejo General, es importante recordar que el protocolo para el regreso a las actividades presenciales en el@INEMexico en el marco de la pandemia de #COVID19 ordena el uso obligatorio de cubrebocas en las instalaciones”, expuso en Twitter.

“Me sumo a la exigencia de que el representante suplente use el cubrebocas si está dentro de las instalaciones, de no aceptar esta regla hay que colmenar por tercera ocasión al señor Noroña a que vaya a su oficina, se conecte y desde allá lo escuchamos y desde allá puede dejar de usar el cubrebocas, yo no puedo exponerme, van dos veces que traigo COVID-19 y no es posible que se me exponga a mí y a todos los integrantes”, dijo una representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Luego de que Lorenzo Córdova le insistió para que lo portara, pero ante la presión de los representantes de los partidos políticos, el presidente del INE planteó una pausa en la sesión para que quienes quisieran seguir la sesión desde su oficina, lo hicieran.

Noroña siendo Noroña en el Consejo General del @INEMexico, se escuda en su fuero y en que López-Gatell no le recomienda el uso del cubrebocas. Basura política pic.twitter.com/NU23Io65gE — Avi 😷🦆 (@avieu) November 26, 2020

Fuente: Sin Embargo