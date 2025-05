Guillermo Calderón renunció como director del Metro CDMX

Guillermo Calderón presentó su renuncia a la titularidad del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, la cual será efectiva a partir del lunes 5 de mayo.

Calderón Aguilera envió una carta a la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, en donde le notifica su renuncia con carácter irrevocable.

Por medio de la presente, me permito manifestarle que con esta fecha es mi voluntad libre de toda coacción física o moral, renunciar de manera irrevocable al puesto de Director General del Sistema de Transporte Colectivo”, se lee en el documento.

“Asimismo, le hago saber que he recibido el pago de todas y cada una de las percepciones correspondientes por mis servicios prestados hasta el día de la fecha y he disfrutado de todos y cada uno de los derechos y beneficios que me correspondieron, de conformidad con lo establecido en los artículos 123, apartado B), fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 46, fracción I de la Ley Federal de los Trabajadores al: Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Articulo 123 Constitucional, no reservándome acción o derecho alguno a ejercitar en contra de la Administración Pública de la Ciudad de México, ni de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México”, destacó.

“No me queda más que agradecer todas sus atenciones, quedando a sus órdenes”, se lee en la misiva.

Guillermo Calderón asumió como titular del Metro CDMX en junio de 2021, cuando Claudia Sheinbaum Pardo se desempeñaba como jefa de Gobierno.

Con información de López-Dóriga Digital