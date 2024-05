Guerra del ‘huachicol’ de enero 2019, una mentira para distraer de la escasez de gasolina: general Eduardo León Trauwitz 

El general Eduardo León Trauwitz, exsubdirector de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseveró que la guerra del robo de combustible, conocido popularmente como huachicol declarada por el actual Gobierno de México en enero de 2019 fue una cortina de humo para ocultar la falta de combustible ocasionada por los mismos integrantes de la 4T.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, León Trauwitz detalló que la exsecretaria de Energía, Rocío Nahle, y el hoy director de Pemex, Octavio Romero, le ordenaron al entonces titular de la petrolera, Carlos Treviño Medina, que dejara de comprar combustible previo a que López Obrador tomara posesión de la Presidencia de la República en diciembre de 2018.

“Lo que sí me queda claro es que le han mentido, al presidente le han estado constantemente mintiendo, hay voces ignorantes, resentidas y temerosas de que se sepa todo lo que han hecho de manera irregular y con total ignorancia”, externó.

“Rocío Nahle y (Octavio) Romero Oropeza le mintieron al señor presidente con la guerra del huachicol, ellos dijeron antes del 1 de diciembre de 2018, le instruyeron al director Carlos Treviño de que ya no comparara gasolina porque Pemex iba ya a ser suficiente, pero (periodista) Mario Maldonado anticipó el desabasto de enero de 2019″, dijo.

Sí totalmente (que la guerra contra el huachicol fue un invento para distraer de la escasez de gasolina), es una mentira la que se creo, quién la inventó esa guerra contra el huachicol, no sé, y hay pruebas contundentes, todo el mundo lo sabe en Pemex”, puntualizó.

El Gobierno de México logró en abril pasado la extradición desde Canadá del general Trauwitz, acusado de robo de combustible y quien se encontraba detenido desde diciembre de 2021 tras dos años prófugo.

La Fiscalía General de la República (FGR) recordó que Trauwitz es requerido por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos y sustracción ilícita de hidrocarburos.

Trauwitz está acusado por ser presuntamente “el protector del huachicol dentro de Pemex” durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) junto a un grupo de cómplices ya procesados que “encubrieron y protegieron” esta práctica desde el interior de la petrolera mexicana.

Crimen organizado ya estaba dentro de instalaciones de Pemex por ‘huachicol’

El general Eduardo León Trauwitz apuntó que hay evidencia de que el crimen organizado ya estaba dentro de las instalaciones de Pemex, y que incluso presionaban a los miembros del sindicato petrolero para tener credenciales y robar combustible desde adentro de la petrolera.

“Hay testimonios de trabajadores que denunciaron al Órgano Interno de Control que señala que miembros de un cártel en el noreste del país portaban credenciales del sindicato de Pemex. Están presionando a los líderes sindicales en varias regiones”, apuntó.

“Cuando yo inicié en Pemex me di a la tarea de iniciar un análisis de la seguridad de la empresa por órdenes de Emilio Lozoya, director de Pemex. Nos dimos cuanta que el control de los sistemas de seguridad estaban en control de nadie”, enfatizó.

Fue a tal grado la violencia en algunas terminales que ningún funcionario de Pemex quiso hacerse cargo de la terminal de almacenamiento de Lázaro Cárdenas, en Michoacán”, externó.

“Totalmente falsas” las acusaciones de AMLO contra su persona

El exsubdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex aseguró que son “totalmente falsas” las acusaciones de que traficaba el combustible desde adentro de la paraestatal.

“Desafortunadamente es una acusación que se hizo pública el 8 de enero de 20199 por el comandante supremo de las Fuerzas Armadas (López Obrador). Es una acusación que me sigue doliendo porque la hizo sin ninguna prueba”, indicó.

Es totalmente falso no había ninguna investigación en mi contra. Hay evidencias de que la carpeta de investigación se abrió días después”, manifestó.

El general apuntó que fueron sus abogados quienes le aconsejaron quedarse en Canadá, luego de un viaje que realizó por motivos personales, para evitar ser detenido por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Mis abogados me dijeron que era prudente tomar distancia porque lo que querían era verme en prisión, que el proceso lo llevara en prisión preventiva De tal forma que la carpeta de investigación era por delincuencia organizada, es por esta razón que cinco compañeros míos desde hace cinco años están en prisión preventiva no han tenido juicio ni sentencia, las evidencias que hay no muestran por ningún lado que haya delincuencia organizada ni que hubiéramos tenido que ver con el robo de combustible”, abundó.

“Yo viajé antes de esta audiencia a Canadá por temas personas, y mis abogados me comentaron que fuera prudente que estuviera por acá hasta que se confirmara o no que había esa orden de aprehensión, cosa que sí sucedió. Yo permanecí en Canadá hasta solicitar el asilo, ya se llevó a cabo el juicio del refugio y estoy en espera de que la autoridad migratoria dé su sentencia”, subrayó.

Apelará sentencia de extradición de Canadá

Luego que autoridades de Canadá aprobaran su extradición a México, Trauwitz dejó en claro que esta no es definitiva y que apelará la decisión de la juez.

“Aquí hay procesos jurídicos que nos permiten a los imputados poder apelar esta sentencia. Esto que se suscitó semanas atrás fue una audiencia intermedia en la cual yo presenté un recurso de desvirtuamiento de pruebas”, mencionó.

“Presenté una en particular que tenía la contundencia de desvirtuar las acusaciones en México. La juez consideró que habría ciertos argumentos, pero no los suficientes para desvirtuar las acusaciones que se me hacen desde México”, observó.