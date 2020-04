Guardia Nacional y Sedena resguardan 184 hospitales Covid-19

El coronel Alejandro Perea Alcaraz, coordinador de Seguridad y Resguardo de Inmuebles del IMSS, informó que la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) resguardan 184 hospitales de reconversión para atender el coronavirus Covid-19.

El coronal dijo que por lo que respecta a la seguridad en los hospitales, la está garantizando con un despliegue de 1843 elementos.

Hay también 232 elementos de la Sedena que proporcionan seguridad en 38 almacenes delegacionales y en 8 hospitales de reconversión”, agregó.

176 hospitales de reconverión para evitar le ingresod e peonas no autorizadas, no personal del imss, alguien que no sea un apciente o que no sea un famiiar autorizado de un paciente

Además la GN se ha encargado de cuidar y de escoltar los traslados de los equipos de protección personal que llegan del extranjero al aeropuerto intencional de la Ciudad de México, hasta su llegada a los almacenes centrales en la Ciudad de México y posteriormente hasta los almacenes centrales a los almacenes de las 35 representaciones estatales-