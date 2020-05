Guanajuato tampoco volverá a clases presenciales

El Gobierno de Guanajuato anunció el fin presencial del ciclo escolar 2019 – 2020.

A través de redes sociales y comunicados, la secretaria de Educación, Yoloxóchitl Bustamante, dijo que la autoridad busca a toda costa la salud de la gente y pidió el apoyo a los padres de familia para terminar el periodo.

De esta forma continuarán las clases a distancia hasta que concluya el presente ciclo escolar.

Esta medida preventiva, se establece para las escuelas públicas y privadas de educación básica (inicial, preescolar, primaria, secundaria) y educación media superior.

Yoloxóchitl Bustamante Díez, secretaria de Educación, informó que para el Gobierno del estado la salud de la comunidad educativa y los guanajuatenses es lo más importante.

Con la pandemia del Covid-19 estamos viviendo momentos cruciales en los que no podemos bajar la guardia. Para nuestro gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo la salud de todos ustedes es lo más importante. Él me ha instruido, para que les comunique la decisión de concluir el presente ciclo escolar con clases a distancia, por lo que no habrá regreso a clases”, dijo Yoloxóchilt Bustamante.

La Secretaría de Educación de Guanajuato en acuerdo con la Secretaría de Educación Pública federal, definió que los alumnos de Guanajuato regresarán a las aulas dos semanas previas al inicio del próximo ciclo escolar 2020-2021 y cuya fecha está por definirse.

La secretaria de Educación invitó a los estudiantes a aprovechar este tiempo al máximo, estudiar y sacar adelante este ciclo escolar, encontrarse como familia y reforzar el deseo de ser mejores.

A las madres y padres de familia solicitó su apoyo para continuar con el acompañamiento en las clases a distancia; al tiempo que reconoció el compromiso de las maestras y maestros por mantenerse cerca de sus alumnos, a través de las diferentes estrategias, plataformas y dispositivos electrónicos.

Fuente: Excélsior