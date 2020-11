Grupo Salinas se burla de Best Buy: “Gracias por intentarlo. Nos haremos cargo de tus clientes”

“No nos rajamos, nos quedamos a mantener empleos y servicios, estamos con ustedes mexicanos”, escribió el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego respecto a la salida de la compañía estadounidense Best Buy de México.

En un tono sarcástico, a través de su cuenta de Twitter el presidente de Grupo Salinas aseguró que Elektra, tienda especializada en bienes de su emporio, se encargará de su clientela.

“Gracias por tu esfuerzo Best Buy”, tituló Grupo Salinas un comunicado dirigido a la tienda que ayer anunció su salida del país el 31 de diciembre próximo.

“Ver a una tienda cerrar sus puertas nunca es una buena noticia y hoy lamentamos verlos dejar nuestro querido México. Gracias por haberlo intentado”, expresó el emporio Salinas a Best Buy. “El 2020 nos va a dejar muchas lecciones; quizás la más importante es el valor de estar al lado de nuestra gente, de nuestros amigos, familiares, de nuestros paisanos, de nunca dejarlos solos… de no rendirnos”.

El documento lo retuiteó Ricardo Salinas con un mensaje en el que le deseó “buen regreso a casa” y aseguró que la libertad y la competencia “son parte fundamental de una economía sana”, por lo que las tiendas Elektra “como Mexicanos, competimos y no nos rajamos, nos quedamos a mantener empleos y servicios, estamos con ustedes Mexicanos”.

“No se preocupen por sus clientes, las más de 1 mil 250 sucursales de Elektra estarán abiertas todos los días de 9 a 9, para atenderlos y cuidarlos bien (por si un día regresan)”, finalizó el comunicado que se mofó de la salida de la compañía especializada en electrónica.

El empresario encabezó una de sus ya conocidas confrontaciones con las personas usuarias de la red social que le recomendaron bajar el tono de las declaraciones, como la que incluyó el comunicado: “de parte de Grupo Salinas les deseamos buena suerte y esperamos verlos pronto de regresos invirtiendo y creando empleos en México. Mientras tanto, si necesitan alguna cosa antes de irse pueden pedir nuestros productos en la tienda en línea, donde siempre encontrarán las mejores ofertas”.

Con imágenes GIF contestó a quienes le recomendaron tomar acción en sus negocios y hasta se burló de quienes le aseguraban que Best Buy “vendía estatus”. “Yo puedo ir por la calle descalzo y con mis peores ropas y aún así me dirían Don Ricardo, pero eso usted no lo entiende y por eso compraba status, ¿la cosa es, ahora quien le venderá status?”, contestó.

