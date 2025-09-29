Grupo Carso invierte casi 2 mil mdd en perforación de 32 pozos para Pemex

Cuidad de México. Grupo Carso, uno de los conglomerados más grandes e importantes de México y de América Latina, firmó un contrato de servicio de perforación de 32 pozos financiados con Petróleos Mexicanos (Pemex) para el campo Ixachi, por un monto de hasta mil 991 millones de dólares.

La compañía del empresario Carlos Slim, que controla y opera gran variedad de empresas en el ramo comercial, comunicaciones, industrial y de consumo, celebró un contrato de servicios desarrollados y financiados para la perforación de pozos en el Campo Ixachi, el cual es uno de los campos terrestres más importantes de México, por lo que será desarrollado bajo un contrato mixto que combina inversión privada y pago ligado a resultados.

A través de un evento relevante, enviado al público inversionista, Grupo Carso detalló que el contrato considera la perforación y terminación de hasta 32 pozos en un plazo de tres años, lo cual contribuirá en un aumento sustancial de producción en el campo de aceite y gas.

«Pemex empezará a pagar la perforación de estos pozos financiados hasta enero de 2027 y en 21 pagos mensuales por cada pozo entregado a partir de la fecha correspondiente. Para la fecha del primer pago, en enero de 2027, se estima tener en producción 12 pozos de este contrato», especificó Carso.

El Campo Ixachi pertenece a la asignación de Pemex AE-0032-6M-Joachín-02 y actualmente cuenta con una producción diaria de alrededor de 93 mil barriles de aceite y 715 millones de pies cúbicos de gas, lo que equivale a un total de 236 mil barriles diarios de petróleo equivalente.

A la fecha, se han perforado en el campo un total de 28 pozos a una profundidad promedio de 7 mil 650 metros, dentro de los cuales Grupo Carso, a través de sus subsidiarias, ha participado en su perforación, agrega.

Grupo Carso expuso que a través de sus subsidiarias cuenta ya con más de 18 años de experiencia en servicios de perforación terrestre, marina y de construcción de plataformas, empleando personal altamente calificado.

Adicionalmente, cuenta con 19 equipos para perforación terrestre de distintas dimensiones y tres equipos de perforación marina incluyendo un jack up y dos semisumergibles de última generación.

La experiencia de estas subsidiarias de Grupo Carso incluye perforación de pozos en campos estratégicos, tales como Quesqui e Ixachi, a través de contratos de servicios con Pemex, en los cuales hay saldos sustanciales pendientes de cobro por trabajos ya ejecutados, reveló la emisora al público inversionista.