“Gravísimo error” cerrar plantas cerveceras: Profeco

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, calificó de “gravísimo error” del gobierno federal cerrar las plantas cerveceras debido a la emergencia sanitaria por covid-19 señaló que el aumento de precios en esta bebida se debe a que la cerveza que se vende es importada, toda vez que la que había en México “nos la bebimos toda” en un mes.

En audiencia virtual convocada por la diputada federal de Morena, Aleida Alavez en el que se habló sobre las quejas por precios elevados de productos de la canasta básica e insumos para evitar el contagio durante la pandemia de covid-19, el procurador respondió a las quejas sobre los elevados costos de la cerveza que pasaron de 30 a 80 pesos por envase.

Al respecto, explicó que esto se debe a que el gobierno federal tomó la decisión de cerrar las plantas cerveceras, lo que consideró un error grave, refirió que en Estados Unidos y Europa continuaron con la producción y esa es la cerveza que están consumiendo los mexicanos, a pesar de que México es el principal exportador de cerveza en el mundo.

Añadió que la cerveza que había en bodegas se terminó en un mes y ahora se debe importar y es esa la razón del aumento en los precios.

A mí me parece un gravísimo error haber cerrado las plantas de cerveza, en Estados Unidos no cerraron, en Europa no cerraron, así que ahora los que queramos tomarnos una chela tenemos que echar una chela importada, aunque la marca parezca de las que siempre hay, pero no hay cerveza mexicana, la que había en almacenes ya se acabó, el mes que duró cerrada la planta, nos la bebimos toda”, subrayó.

Dijo que se cuenta con el insumo para la producción de la bebida, pero no se puede producir hasta que se determine la reapertura de las plantas.

“Están cerradas las plantas, no hay cerveza, la única cerveza que hay ya es la que se está importando, a pesar de que somos, el principal exportador del mundo de cerveza, pero llevamos un mes con las plantas cerradas , la cebada ya la tenemos, se cosechó el mes pasado, todavía en algunos lugares se está cosechando la cebada, cebada 100 por ciento mexicana y esa cerveza 100 por ciento mexicana ya no hay porque hace un mes que no se produce cerveza”, recalcó Sheffield.