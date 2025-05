Gravamen a remesas «no es legítimo»: subsecretario de Economía

Ciudad de México. Ante el impuesto de 3.5 por ciento aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos a las remesas que envían las personas migrantes al país, Vidal Llerenas, subsecretario de Economía insistió en que “no es un impuesto legítimo” y recordó que todavía falta que la iniciativa sea discutida por el Senado de aquel país.

Entrevistado durante el Annual Summit 2025 de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (Fifarma) y de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), el funcionario advirtió que “esto va a ser complicado que lo vayan a cumplir; todavía falta el Senado. Lo que mencionó la presidenta (Claudia Sheinbaum) es que se va a insistir en que se quite”.

A la pregunta de cómo afectará a los mexicanos, dado que las remesas son una parte importante de la economía nacional y familiar, Llerenas acotó que “no es para todos, entiendo que es para personas que no tienen residencia legal”, pero dijo que aún así, de aprobarse el arancel “sí tendría afectación, no es justo, no es un impuesto legítimo”.

Remarcó que “la posición de la Presidenta ha sido que se seguirá insistiendo, se seguirá negociando, buscando qué desaparezca” y añadió que poner este impuesto significa una “doble tributación”, porque los trabajadores pagan un impuesto a través de su salario.