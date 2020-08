Gobierno no está sometido a crimen organizado: López Obrador

Adiferencia del pasado, hoy el gobierno de México no está sometido ni a la delincuencia de cuello blanco ni tampoco al crimen organizado, sentenció el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador al advertir que todo el recurso sustraído de manera ilegal al pueblo de México regresará a las arcas de la nación.

El presidente de México utilizó su videomensaje dominical para resaltar la detención del ex líder del cartel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro como un hecho muy relevante contra la corrupción criminal en el país, a pesar de la epidemia del Covid19 que aún continúa generando mucho dolor y sufrimiento entre los mexicanos.

López Obrador insistió en que el gobierno de la cuarta transformación “no simula y sí combate a todas las organizaciones criminales”, contrario a lo que ocurría en tiempos de Genaro García Luna, ex secretario de seguridad pública federal, quien protegió al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera y sólo atacó a los adversarios del criminal sinaloense sentenciado a cadena perpetua en los Estados Unidos.

Se llegó al colmo – dijo López Obrador – de nombrar como mejores policías a Luis Cárdenas Palominos y Ramón Pequeño García, excolaboradores de García Luna y quienes hoy enfrentan cargos por narcotráfico en la Unión Americana al igual que su ex jefe.

“Imagínense, a qué grado se llegó y García Luna está acusado de dar protección a uno de los carteles, al cartel de Sinaloa y de perseguir a otros; o sea, se simulaba de que se combatía al narcotráfico pero solo a los que no tenían acuerdo con el gobierno y se cometieron muchas atrocidades a la sombra del poder público con impunidad absoluta” afirmó el jefe del ejecutivo en el mensaje.

El presidente sostuvo que su gobierno continuará enfrentando la impunidad y la corrupción en forma pareja.

“Que se acabe aquello de que se engaña persiguiendo a una banda y protegiendo a otra, la ley tiene que aplicarse por parejo, no a la corrupción, y en todos los casos procurar recuperar lo que ilegalmente se ha sustraído de la hacienda pública, lo que se le ha quitado al pueblo y a la nación” concluyó el presidente al subrayar que en los casos de Emilio Lozoya, ex director de Pemex y César Duarte, ex gobernador de Chihuahua el objetivo es el mismo: castigar a los culpables y recuperar el dinero de los mexicanos.