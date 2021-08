Gobierno federal no piensa, de momento, aplicar dosis de refuerzo contra COVID-19, dice López-Gatell

Hasta el momento, la Secretaría de Salud afirmó este martes que no hay evidencia científica que demuestre se deba aplicar una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.

Lo anterior fue detallado por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, este martes en Palacio Nacional, sin embargo, dejó en claro que esta percepción podría cambiar con el paso del tempo y ante la evidencia científica que pudiera estar disponible.

“Hoy no existe evidencia científica, robusta, publicada, consistente que demuestra que ninguna de las vacunas contra el COVID-19 pierde su capacidad protectora contra los desenlaces que interesa evitar, la muerte, la hospitalización o enfermedad grave”, explicó.

“Hasta hoy 17 de agosto de 2021 seguimos monitoreando: si apareciera evidencia científica, clara, robusta, consistente, que mostrara que se redujera la potencia protectora de vacunas, eso podría llevar a otra decisión, pero hasta hoy no ha ocurrido”, adujo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las farmacéuticas buscan que con una tercera dosis sean compradas más vacunas, sin embargo, dejó en claro que el Gobierno Federal tiene a obligación de cuidar el presupuesto, y que se tiene que actuar en base a las evidencias científicas.

“Como es natural, las farmacéuticas quieren que se consuman más vacunas, y nosotros tenemos que adquirir las vacunas que son necesarias, y definir una política de protección a la gente, no una política mercantil, o comercial”, expuso.

“Cada quien tiene su función: las farmacéuticas están en su papel, no es ningún cuestionamiento , pero el gobierno también tiene que cuidar el presupuesto, que es dinero de todos, no se puede desperdiciar, y se tiene que actuar a partir de fundamentos científicos, no de declaraciones o de boletines”, afirmó.

Estados Unidos planea anunciar que casi todos sus ciudadanos deben recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 ocho meses después de haber sido inmunizados, una nueva fase en la campaña de vacunación que podría comenzar a mediados de septiembre, según The New York Times y The Washington Post.

Los dos diarios, que citan a funcionarios familiarizados con la decisión que ha tomado el Gobierno, apuntan a que el anuncio oficial podría producirse esta misma semana.