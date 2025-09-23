Gobierno de Sheinbaum acusa a 34 farmaceúticas por incumplir entrega de medicamentos

El gobierno de Claudia Sheinbaum afirmó este martes que la falta de medicamentos en el sector salud se debe a que los proveedores han incumplido con la entrega de los insumos.

Eduardo Clark, subsecretario de integración y desarrollo del sector salud, presentó en la conferencia matutina una lista con las empresas que no han entregado lo pactado tras la adjudicación de contratos hace al menos cuatro meses.

«Compañías, algunas nacionales, muchas extranjeras que adquirieron compromisos cuando licitamos, cuando hicimos contratos de entregarle a los pacientes mexicanos medicamentos e insumos de manera recurrente que a la fecha no han cumplido ese compromiso a cabalidad», dijo el subsecretario.

Según el funcionario, al corte del 20 de septiembre, en el IMSS ya se tiene un 97% de abasto de medicamentos, en el IMSS Bienestar en 92% y en el ISSSTE un 97%.

«Tenemos todavía que seguir empujando para que la proveeduría, las compañías farmacéuticas, nos entreguen lo que nos falta (…) en la mayor parte de los casos oncológicos hemos visto una respuesta importante de la industria en las últimas semanas para cumplirnos, pero estas compañías siguen siendo uno de nuestros los problemas recurrentes», añadió.

Según la lista difundida, Clark destacó que la empresa Bioxintegral Servicios no ha entregado ni una pieza de medicamentos, mientras que Productos Farmacéuticos falta por dar un 88.6% de las piezas solicitadas.

Y también incluyó a cinco empresas que afirmó no han entregado medicamentos oncológicos a las instituciones públicas, entre los que se encuentra Zurich Pharma, de la que faltan 56 mil medicamentos.

«Si una empresa de oncología incumple 56 mil piezas mete problema a todos los pacientes mexicanos (…) a los que nos estén escuchando ahora, les pedimos que se tomen en serio los compromisos que han hecho y que le queden bien a los pacientes de nuestro país con quienes se comprometieron a entregar», señaló.