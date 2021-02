Giras de trabajo fortalecen mis convicciones para la transformación del país: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sus giras de trabajo por el interior del país le sirven para fortalecersus convicciones y seguir adelante con la transformación del país.

“Me da mucho gusto estar en las comunidades, me dicen ¿por qué los fines de semana salgo y por qué las giras?, la verdad es que me alimento y me fortalezco recorriendo los pueblos, esto es lo que me permite fortalecer mis convicciones para seguir adelante, la comunicación con la gente y con el pueblo”.

Al inaugurar el Camino Rural San Mateo Tlapiltepec, en la Región Mixteca de Oaxaca, el titular del Ejecutivo destacó que este lunes en esta entidad y en todo el país comenzará la vacunación masiva contra el Covid-19.

“Mañana lo vamos a dar a conocer, en Oaxaca vamos a tener una conferencia en la mañana de 7 a 8 de la mañana, no solo se va a informar sobre el plan nacional de vacunación, sino poder decir a ciencia cierta, que el lunes empiezas vacunación en todo el país y ya no se va a detener, para proteger a la gente en todo el país”.

En este lugar, el presidente López Obrador reiteró que los apoyos de los programas sociales para que los beneficiarios los reciban antes de que inició el proceso electoral de este año.

“Se va adelantar el apoyo para no estar entregando apoyos durante el proceso electoral, cuando inicien las campañas se deja de entregar apoyos hasta después que pasen las elecciones para que no se use el apoyo del gobierno con propósitos políticos electorales”.

Acompañado por el Gobernador Alejandro Murat (PRI) y el titular de la SCT, Jorge Arganis, el Presidente recorrió a pie el camino de concreto que consideró “una obra de arte” hecha por mujeres y hombres.

Por: El Universal