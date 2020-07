“Giovani fue a llevarles un refresco a sus hermanos”. Madre pierde 3 hijos en masacre de Irapuato

“La autoridad no sirve para nada, ¿Si servirá?” cuestionó Rosa, madre de tres personas que perdieron la vida al interior del anexo “Buscando el camino a mi recuperación”, donde murieron 26 personas hace un par de días.

Oscar “N” de 39 años, Christian “N” de 30 años, y Giovani “N” de 27 años, son tres de las más 27 víctimas que fallecieron la tarde del miércoles pasado. Solo dos de ellos, estaban recluidos en el centro de rehabilitación al que su hermano fue a visitarles para juntos ser asesinados.

“Estaba anexado Christian y Omar, Giovani, él andaba fuera y fue a llevarles un refresco y pues ahí le tocó”.

Rosa dijo que sus hijos ingresaron al anexo por los vicios y de hecho Giovani ya había terminado su tratamiento, mientras que Christian ya había salido, duró una semana afuera, tiempo en el que recayó y regreso al centro de rehabilitación.

Omar este jueves cumpliría un mes de tratamiento contra las adicciones.

Los hermanos eran de oficio albañiles y dejan en la orfandad a seis niños pequeños.

Después de trabajar por la noche, Rosa descansaba en su casa, ubicada a unos calles del centro de rehabilitación, cuando su esposo llegó y le dijo que algo había pasado en el anexo.

“Me dijo que me levantará porque habían balanceado el anexo y me pare y me fui corriendo, cuando llegue, la hija del ‘padrino’ me dijo que Giovani estaba dormido abajo y mis otros dos hijos arriba, nada más”.

A Rosa le quedan solo dos hijos de siete que tuvo.

“Mi hijo Juan Carlos se murió de 27 años el 9 de este hace ocho años, de enfermedad, mi hijo Iván el 27 de marzo lo apachurro una tolva hace un año y ahorita mis tres hijos”.

Sin embargo la mamá de los jóvenes no tiene exigencias para la autoridad, ella sabe que no harán nada.

“Quieren matar a uno así como pulgas”.

No es que esté tranquila pero aquí no se hace nada, de que llegue ( a justicia) todo está de peor en peor. La autoridad no sirve para nada, ¿Si servirá? Porque están viendo lo que pasó, la autoridad en vez de que salgan a buscarlos se quedan ahí como tontos, viendo como están sacando los heridos y los muertos, no hacen nada, friegan al perro más pulgoso, porque le ven la cara de pendejo donde deberían estar no lo están. La autoridad no sirve para nada”.

