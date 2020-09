Gibrán Ramírez, Yeidckol Polevnsky y Porfirio Muñoz Ledo se registraron como candidatos para presidir Morena

Gibrán Ramírez, Yeidckol Polevnsky y Porfirio Muñoz Ledo se registraron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como candidatos oficiales para dirigir a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido que puso a Andrés Manuel López Obrador en la silla presidencial.

Así ocurrió la mañana de este martes 8 de septiembre, cuando el doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, la empresaria mexicana y el doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de París, se presentaron en las oficinas del instituto descentralizado para registrar su candidatura.

Esto, porque de acuerdo con el órgano electoral, “el 20 de agosto de 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE encargarse de la renovación de la Presidencia y Secretaría General de Morena, a través de una encuesta abierta a la ciudadanía, respecto de personas que se auto adscriban como simpatizantes, así como a las y los militantes de dicho instituto político. Para la encuesta abierta podrán participar como candidatas o candidatos toda persona militante de Morena que cumpla con los requisitos que se describan en la convocatoria respectiva”. Asimismo, se especificó que el martes 8 de septiembre es el último día de registro para los aspirantes a candidaturas de dirigencia o secretariado de Morena.

El doctor por la UNAM aseguró que está con la base política del obradorismo (Foto: Twitter / @gibranrr)

El doctor por la UNAM aseguró que está con la base política del obradorismo (Foto: Twitter / @gibranrr)

Por su cuenta, el doctor Ramírez Reyes confirmó su candidatura y expresó en su cuenta oficial de Twitter que quien lo apoya es la militancia del obradorismo.

Presenté oficialmente mi solicitud de inscripción de candidatura para la presidencia de Morena ante el INE. No me acompañaron senadores, diputados ni presidentes municipales. Me acompañaron la militancia y las bases obradoristas. ¡Esta candidatura es del pueblo!

Polevnsky posteó un video en sus redes sociales donde conmina a la unidad de la militancia.

Muñoz Ledo y la senadora Citlalli Hernández, candidata a la Secretaría General, publicaron sus fotos juntos en el registro del INE.

Con el registro de estos morenistas, ya son ocho los candidatos oficiales a liderar Morena, pues Mario Delgado, presidente de la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público; Agricultura y Fomento, Comunicaciones y, Obras Públicas de la Cámara de Diputados; Adriana Menéndez Romero; Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de Ricardo Monreal Ávila; Juan Antonio Alaffa Flores; y Javier Ariel Hidalgo Ponce, secretario de la comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad en la Cámara de Diputados y ex director del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, también acudieron al órgano cuyo consejero presidente es Lorenzo Córdova Vianello.

Respecto a los candidatos registrados el día de hoy, cabe recordar que el doctor Gibrán Ramírez presentó una licencia sin goce de sueldo a su puesto como secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), misma que entró en vigor el primero de septiembre y terminará el 23 de ese mes.

Así lo dio a conocer esta institución en un comunicado oficial publicado el 28 de agosto, donde especificó que, a través de un oficio, Ramírez Reyes “informó al Presidente de la CISS, Zoé Robledo Aburto, que en su ausencia temporal, mientras se designe a un secretario interino, según lo dispuesto en el artículo 21, segundo párrafo, del Estatuto de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la jefa de oficina de la Secretaría General, Leyla Guadalupe Acedo Ung, quien actualmente se desempeña como Jefa de Gabinete de este organismo internacional, tratará todos los asuntos de la Conferencia”.