García Harfuch revira a Bukele y reitera que la aeronave con cocaína provenía de El Salvador

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reiteró este miércoles que la aeronave con 427 kilos de cocaína asegurada en Colima sí provenía de El Salvador.

En relación con lo publicado por el Presidente @NayibBukele sobre la aeronave asegurada en Tecomán, Colima, preciso lo siguiente:

1.Derivado de labores de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, personal del https://t.co/XFVU2rDggj. detectó, a las 13:00 hrs del 3 de… pic.twitter.com/82ck5LUIUy — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 10, 2025

Momentos antes, el presidente salvadoreño Nayib Bukele señaló que era falso que la aeronave provenía de su país y exigió al gobierno mexicano «una aclaración y rectificación inmediata”.

García Harfuch detalló que el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (CENAVI) detectó el pasado 3 de julio a la 1:00 de la tarde “una traza de interés a 200 km al sur a la altura de San Salvador”.

Posteriormente, el CENAVI ordenó el despegue de otras aeronaves de bases militares “para interceptar la traza clandestina hacia los sitios de probable aterrizaje”.

Luego aterrizó en una pista aérea clandestina en Tecomán, Colima, donde elementos de seguridad realizaron la detención de tres sujetos y decomisaron 427 kilos de cocaína.

“En efecto, los detenidos son de nacionalidad mexicana, mismos que están siendo procesados por diversos delitos”, confirmó.

“Reiteramos nuestro respeto y aprecio al pueblo de El Salvador. Estas acciones muestran el compromiso del gobierno de México para combatir a la delincuencia organizada”, finalizó su mensaje.

Por su parte, Bukele indicó que las tres personas detenidas son mexicanos y, de acuerdo a su publicación, responden a los nombres de Leonardo Alonso Parra Pérez (Sinaloa), José Adán Jalavera Ceballos (Chihuahua) y Felipe Villa Gutiérrez (Michoacán)

«El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico, no lo hicimos antes, no lo haremos ahora. Tampoco permitiremos que intenten involucrarnos en operaciones que no nos corresponden ni nos pertenecen», señaló el mandatario.