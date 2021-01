Garantizados, $32 mil millones para comprar vacunas, indica AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador ponderó las acciones de su gobierno para levantar de la ruina el sistema nacional de salud en plena pandemia de Covid-19. Por la mañana, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, y posteriormente en Michoacán, afirmó que están seguros los 32 mil millones de pesos para la compra de 128 millones de dosis de vacunas contra el virus, y expuso que el subsecretario Hugo López-Gatell le informó del éxito en la aplicación del antiviral ruso en Argentina.

También reiteró que el laboratorio suizo Pfizer ha cumplido con el contrato firmado con su gobierno, y que, a partir de la semana próxima hasta marzo, se abastecerán al país 400 mil dosis cada siete días.

En Maravatío, Michoacán, población en la que inauguró un cuartel de la Guardia Nacional junto con la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, el mandatario adujo que frente al “caso más complicado, más triste, que es el de la pandemia, además de procurar que nadie se quedara sin atención médica, sin una cama de hospital, sin un médico, además de eso, ya afortunadamente se cuenta con una vacuna”.

Antes, en la rueda de prensa matutina, llamó al personal médico que no atiende Covid que aguarde su turno, porque la prioridad es proteger a aquellos que están en la primera línea, y pidió denunciar el agandalle e influyentismo de todo aquel vivales que pretenda ser inoculado sin que aún le corresponda.

“Lo primero es el personal médico de los hospitales Covid, hay alrededor de mil de ese tipo, ahí es donde se está vacunando y ahí es donde vamos a terminar de vacunar a todo el personal que atiende Covid. Hago un llamado a todos los médicos a que esperemos nuestro turno si no estamos atendiendo pacientes Covid, así de claro. No porque soy médico ya me tienen que vacunar, no; o soy directivo del Seguro Social, del Issste y me tienen que vacunar, no; soy líder sindical de los médicos y me tienen que vacunar, no. Primero a los que trabajan en los hospitales Covid; todos los demás, incluido el presidente de la Republica, hasta que le toque.”

En su alocución sobre el tema, reiteró que en segundo lugar corresponderá a 15 millones de adultos mayores, empezando por los más ancianos, y los primeros serán los que viven en las zonas más apartadas.

El presidente López Obrador saludó al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien se encuentra en cuarentena por haber resultado positivo; “es un hombre fuerte, corre cinco o seis kilómetros diarios, ánimo, Alejandro”.

Asimismo, dijo que “ya se comunicó con nosotros el doctor Hugo López-Gatell y hay muy buenas noticias de su viaje a Argentina, que está viendo ahí opciones de vacunas: AstraZeneca, que es posible que se adelante la entrega una semana, estaba pensado para marzo. Y también al parecer son buenos los resultados de la que se está elaborando en laboratorios de Rusia y se puede contar también pronto con esa vacuna, y lo mismo con la que se elabora en los laboratorios de China”.

Fuente: La Jornada