Garantizada la libertad para elegir; no hay nada que temer: AMLO por jornada electoral

“A los ciudadanos les digo que no hay nada que temer en las próximas elecciones”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de afirmar que está garantizada la libertad de elegir.

La jornada electoral se llevará a cabo el domingo 6 de junio en todo el país.

En su conferencia matutina, indicó que “hay paz y tranquilidad en el país y que está garantizada la libertad para elegir a los representantes del pueblo, no hay ningún problema”.

No obstante, admitió que, como en todo proceso electoral, existen confrontaciones, agresiones, pero hay normalidad política y democrática, en México.

“Todos los ciudadanos tienen esa garantía de protección, es nuestra responsabilidad y estamos cumpliendo”, dijo.

Asimismo, informó que votará el domingo probablemente a las 10 de la mañana: “el domingo voy a votar, todavía no se bien a qué hora, es probable que sea como a las 10 de la mañana, me queda aquí cerca la casilla, según me han informado ¿Aquí en Moneda? Sí, muy cerca, como a 20 metros, cruzando la calle”, detalló.