“Ganó quien queríamos que ganara”: Peña Nieto habla de AMLO en documental “PRI, crónica del fin”

Enrique Peña Nieto, expresidente de México, reapareció ante medios de comunicación para hablar de las elecciones de 2018, en donde el PRI no solo perdió la elección presidencial, sino que registró la votación más baja registrada en su historia, hasta entonces.

Ya está en @VIX: PRI: #CrónicaDelFin. Corrupción, traiciones, asesinatos. Del poder absoluto al derrumbe total. ¿Cómo pasó el partido que lo controlaba todo a convertirse en un cascarón vacío? 📺 5 capítulos que parecen ficción, pero son historia. N+Docs Link:… pic.twitter.com/YwnCGigf6Z — Denise Maerker (@DeniseMaerker) September 23, 2025

Reveló que en aquel proceso electoral, en donde el tricolor postuló por primera vez a un perfil “no priista”, como José Antonio Meade, no logró dimensionar que Andrés Manuel López Obrador tenía una enorme ventaja para ganar la Presidencia.

“No dimensioné y creo que nadie en su momento, la ventaja que ya nos tenía, que ya nos llevaba el presidente López Obrador”, reveló en el documental de NMás, “PRI: Crónica del fin”.

Sobre el triunfo de López Obrador, quien ganó el proceso presidencial con una votación de 53.19%, según los Cómputos del INE, frente a un 16.40% que obtuvo la apuesta del PRI; Peña Nieto reconoció la derrota.

No obstante, aseguró que en el ánimo social ya estaba decidido que fuera él quien ganara la Presidencia de la República.

“¡Perdimos caray, sí perdimos!, pero al final de cuentas yo vi, sentí en el ánimo social que se había logrado el objetivo, se había despresurizado. Haber, queríamos que ganara y ganó quien queríamos que ganara, ganó quien la mayoría quería que ganara”, señaló.

Durante la entrevista con Denise Maerker, quien escribió y dirigió la serie documental, el expresidente reconoció que la elección de José Antonio Meade, quien era su secretario de Hacienda, fue al estilo del PRI, “por dedazo”.

“Al estilo priista por más que lo nieguen está el dedo del presidente”, manifestó.

Peña Nieto señaló que él buscaba que con Meade la sociedad que rechazaba al tricolor vieran a alguien no priista, sino un perfil más personal.

“Necesitaba también que otro sector de la sociedad que no quieren al PRI vieran en él a alguien a quien apoyar por su condición más personal que por su carácter priista”, reconoció Peña Nieto.