Gálvez refiere ventaja electoral según encuesta de Citibanamex; la firma niega sondeo

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez, sostuvo este martes que una encuesta presentada por Citibanamex en su reunión de perspectivas económicas y visión de mercado, le daría una ventaja de menos de un punto porcentual en la preferencia del electorado, por arriba de la candidata de Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), Claudia Sheinbaum. No obstante, fuentes de esta institución bancaria, confirmaron que ellos no elaboraron ninguna encuesta.



Detallaron que en una reunión privada, presentaron los resultados de las encuestas que han sido difundidas en distintos medios informativos, entre ellas, la de la encuestadora Massive Caller, cuyos resultados han sido cuestionados, y que erróneamente le atribuyeron a Citibanamex.



“Para aquellos que piensan que esta elección era un trámite, hoy Citibanamex en su reunión de perspectivas económicas y visión de mercado presentó una encuesta de las elecciones presidenciales. Su servidora tiene 40.2 (por ciento); Claudia Sheinbaum, 39.6 y MC (Movimiento Ciudadano) 9.7”, señaló Gálvez hoy durante una reunión con integrantes del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) en un hotel de la Ciudad de México, algunos de los cuales le respondieron con gritos de “presidenta, presidenta”.



Fuentes de la institución bancaria consultadas por La Jornada, informaron que en una reunión con clientes realizada a puerta cerrada, se presentaron distintas encuestas. Fue al momento en que presentaron la de Massive Caller cuando tomaron una fotografía que fue difundida en redes sociales, y que atribuyeron de manera equivocada al banco. Adelantaron que por la tarde darán a conocer un posicionamiento oficial para aclarar este caso.

Además, por tercer día consecutivo, Gálvez acusó de supuestos vínculos del dirigente de Morena, Mario Delgado, con grupos dedicados al robo de combustible, y aseveró que habría ingresado combustible al país por medio de tanques de aceite. Afirmó que ya hay una denuncia al respecto.

En tanto, sobre las reuniones que han tenido consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) con autoridades federales, retó a la presidenta del organismo comicial, Guadalupe Taddei, a expresarle a los familiares de candidatos asesinados que habrá una jornada tranquila.



“Pues que vaya Taddei a Chiapas. La invito a que vaya, Chiapas, a ver que hable con los familiares de los candidatos asesinados, con los familiares de las 15 personas asesinados este fin de semana, no es cierto, no va a haber una jornada tranquila, hay lugares que quién va a decidir el destino de México es la delincuencia organizada, porque es el pacto criminal que tiene el presidente con ellos”, indicó la hidalguense en entrevista previa a la reunión con el CNA.



Y al referirse a la acusación que lanzó desde el debate presidencial del pasado domingo contra Mario Delgado, aseguró que el presidente de la República cuenta con las pruebas y expresó que el mandatario “resultó un alcahuete con los corruptos de su gobierno”.



Mientras que, frente a los integrantes de la CNA, dijo que en la aduana de Reynosa “entraban los trailers como Juan por su casa, en el área de vacíos o le metían tantito aceite vegetal arriba, entraba la pipa y decían ‘no, pues eso es aceite, pasa y no paga impuestos’, pero abajo tenía la gasolina”.



La abanderada de la oposición dio a conocer que su último acto de campaña será en la Arena Monterrey, aunque acotó que “nada superará” el acto convocado por la llamada marea rosa el domingo pasado.