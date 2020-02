Futbolistas, empresarios y otros millonarios viven en La Zagaleta, la madriguera de lujo de Lozoya

Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), se escondía en La Zagaleta, una zona residencial para futbolistas, empresarios y multimillonarios en Málaga, al sur de España.

“De coto de caza a finca del magnate y traficante saudí Adnan Khashoggi y después, a urbanización de lujo. De lujo y discreción. Así es La Zagaleta, el complejo residencial a unos 20 kilómetros de Marbella, en el pueblo malagueño de Benahavís, al sur de España, donde este miércoles ha sido detenido el ex director de Pemex Emilio Lozoya”, señala el diario El País.

No se sabe cuánto tiempo llevaba Lozoya en el lugar, pero se sabe que habría sido localizado hace días, de acuerdo con la información de Nacho Sánchez, de El País. El ex funcionario iba en un taxi en el momento en que lo agarraron.

“Este señor no es propietario de ninguna vivienda en La Zagaleta, ni tampoco había alquilado. Era invitado de unos propietarios y se había registrado con nombre falso”, dijeron al diario español.

El País indicó que aún no se sabe quiénes fueron los que dieron asilo al ex director de Petróleos Mexicanos.

“Las lujosas residencias de La Zagaleta, que tienen precios de entre cinco y 50 millones de euros (entre 5,5 y 54 millones de dólares), acogen a futbolistas, empresarios y multimillonarios de todos los rincones del planeta, algunos de ellos de Silicon Valley. Hay dos nombres conocidos: el del fundador de la compañía de teléfonos Orange, Hans Snook, y el de lord Stanley Fink, ex tesorero del Partido Conservador británico. Es el vecindario más exclusivo de España”, detalló.

El País refiere que la más barata de las 240 mansiones de La Zagaleta está valorada en cinco millones de euros. La más cara en 25 millones.

“La Zagaleta nació en 1991 en los terrenos que los bancos embargaron al magnate saudí Adnan Khashoggi, que había comprado la finca a la familia Roussel, emparentada con los Onassis, y la había llamado Al Baraka (suerte, en árabe). Los nuevos propietarios optaron por un producto de gran lujo y un modelo de baja densidad de construcción, sobre parcelas con una superficie media de 6 mil metros cuadrados, ideado por Enrique Pérez Flores”.

La detención del ex director de la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya ocurrida este miércoles en España apunta a ser una pieza clave para desenmarañar la corrupción que imperó en México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Fuente: Sin Embargo