Funcionarios del gobierno federal dejan plantados a alcaldes

Alcaldes de México quedaron plantados por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la primera mesa de trabajo para discutir el presupuesto y recursos para el año 2020.

“Se rompió el diálogo con el Gobierno federal y el voto de confianza que se les dio la semana pasada ya no existe”, manifestó Enrique Vargas del Villar, alcalde de Huixquilucan, Estado de México.

El conjunto panista liderado por Vargas del Villar dijo que se reunirá para decidir las acciones tras el “plantón” y no descartaron movilizaciones.

Y a pesar de que insistieron en que no existió división entre los alcaldes de cada partido, insistió en que llevarán acciones individuales para continuar con la negociación de los recursos.

Juan Hugo de la Rosa, alcalde de Nezahualcóyotl rechazó también la espera de autoridades e indicó que no existió división entre los partidos.

“No se rompe el diálogo, nosotros no podemos también a estar en la expectativa de que no vengan las autoridades. No hay división, vamos a estar atentos a seguir con el diálogo para ver si hay disposición”, declaró.