Fuente de EU dice a Univisión que García Luna habría cobrado, por cada carga de droga, porcentaje

Durante 2019, Genaro García Luna, el zar antidrogas más destacado de México en las últimas dos décadas, tuvo que cargar con una pesada sospecha a cuestas: el haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa, según un testigo del Gobierno de Estados Unidos.

Jesús “El Rey” Zambada, cabecilla de ese cártel, afirmó durante el juicio en Nueva York contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, que entregó al funcionario maletines llenos de millones de dólares en efectivo.

Por ello, cuando se dio a conocer el encausamiento en contra de García Luna este 10 de diciembre, la novedad no era necesariamente la acusación de los sobornos, sino que el esquivo ex Secretario de Seguridad del sexenio del Presidente Felipe Calderón, también tendrá que responder por introducir narcóticos a Estados Unidos durante casi 20 años.

La acusación de la Corte del Distrito de Nueva York asegura que el ex funcionario conspiraba con otros no mencionados en el documento para enviar drogas a Estados Unidos desde enero de 2001 hasta el presente.

“A mí me sorprende mucho que a García Luna no se le esté acusando meramente de sobornos o de actos de corrupción cuando él fue Secretario de Seguridad Pública, sino que se le esté directamente acusando de narcotráfico“, comentó Eduardo Guerrero, ex funcionario federal de seguridad en México.

Una fuente familiarizada con la investigación, y que pidió no ser identificada por razones de seguridad, explicó a Univision que los indicios en poder del Gobierno de Estados Unidos apuntan a que los narcotraficantes compartían con García Luna un porcentaje de los cargamentos, sin necesidad de que el funcionario participara en la logística de su envío y distribución.

De acuerdo con documentos financieros obtenidos por el Gobierno de Estados Unidos, al momento en que García Luna se mudó a la Florida “había amasado a una fortuna personal de millones de dólares”, afirma un comunicado del Departamento de Justicia.

Fuente: Sin Embargo