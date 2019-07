Fuchi corrupción… no la queremos en el gobierno: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que esta semana dará a conocer la Secretaría de la Función Pública si en el caso del delegado del gobierno en Jalisco, Carlos Lomelí existe alguna irregularidad o conflicto de interés en la participación de sus empresas en la licitación de medicamentos.

Por otro lado, reiteró que sigue la “limpia” de funcionarios que no tienen vocación de servicio en la administración pública federal.

El objetivo, advirtió, es erradicar la corrupción en el servicio público y evitar que se vea al gobierno como una empresa.

“Se tiene que ir limpiando de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Ya se comenzó y lo vamos a seguir haciendo, porque durante muchos años ocuparon cargos quienes no tenían vocación de servicio, lo que les importaba era obtener su sueldo, sus prestaciones en una concepción muy individualista, no de servidores públicos. Estamos buscando que quienes ocupen los cargos sean primero, honestos, no queremos corruptos en el gobierno, cero corrupción”.

Señaló que es necesario dejar de ver a la corrupción como algo normal o ejemplo a seguir, y de igual forma, cambiar la percepción de que si no se hace trampa no se avanza.

“Fuchi con la corrupción, estigmatizar la corrupción; es algo abominable, muy contrario del pensamiento que prevalecía arriba.

Aseveró que en cuanto a “saqueó” fue mayor lo que ocurrió en los últimos 36 años de periodo neoliberal que en tres siglos de dominación colonial