Frente Cívico Nacional se convertirá en partido político; quiere debutar en estas elecciones

La organización que lidera Guadalupe Acosta Naranjo, el Frente Cívico Nacional (FCN), que apoyó a Xóchitl Gálvez en las elecciones 2024, buscará debutar como partido político nacional para el próximo año.

En el maco del ‘Encuentro Nacional Ciudadano’, Acosta Naranjo reveló que en enero de 2025 presentará su solicitud ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para afiliar a 520 mil seguidores y concretar el registro del Frente Cívico Nacional.

A su anuncio, Guadalupe Acosta Naranjo añadió que planea crear este nuevo partido político, dado que una buena parte de la ciudadanía no se siente representada por los partidos políticos tradicionales.

El Frente Cívico Nacional quiere debutar en estas elecciones, revela Guadalupe Acosta Naranjo

El Frente Cívico Nacional sometió a votación este sábado 23 de noviembre, durante la celebración de su Asamblea Nacional, la decisión de crear un nuevo partido político bajo el nombre de “Frente Cívico Nacional”.

Durante esta sesión se sentaron algunas reglas para el nuevo partido en formación, entre las que destacaron:

Los dirigentes no pueden ser candidatos a ningún otro cargo

Los dirigentes no pueden escoger candidatos

Los candidatos serán elegidos mediante votación popular

El ex perredista Guadalupe Acosta Naranjo adelantó que el próximo 20 de enero de 2025, a las 11:00 horas, se darán cita en las instalaciones del INE para entregar todos los requisitos legales del registro.

Acosta Naranjo aseguró, además, que cuando logren ser partido político serán la mejor oposición a Morena para la elección presidencial de 2030, tal como el partido guinda lo fue en 2018.

«Nosotros vamos a ser la oposición sólida; Morena nació en 2015 y ganó en 2018, nosotros vamos a salir en 2027 y vamos a ganar en 2030″Guadalupe Acosta Naranjo

Cabe recordar que hace cuatro días, Xóchitl Gálvez dijo que buscaba la creación de un nuevo partido político, uno que no esté compuesto por viejos rostros de la política ni “sean los mismos transas de siempre”.

“Está contenta siendo vicepresidenta de México”, dijo Guadalupe Acosta Naranjo sobre Claudia Sheinbaum

Luego de anunciar la creación del Frente Cívico Nacional como nuevo partido partido político, Guadalupe Acosta Naranjo pidió a la ciudadanía que “se quiten la esperanza” sobre un México diferente, asegurando que no hay diferencia entre Claudia Sheinbaum y AMLO.

Sobre el nuevo nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como titular de la CNDH, Acosta Naranjo acusó que AMLO estuvo detrás de su victoria y añadió que “Claudia (Sheinbaum) también lo quería”.

El dirigente del Frente Cívico Nacional acusó que, si AMLO no hubiera querido que Rosario Piedra Ibarra estuviera al frente de la CNDH, entonces éste no hubiera sucedido.

“No ganó Andrés en el nombramiento de Rosario Piedra, Claudia también lo quería. Si no, no hubiera sucedido ¡No anden buscando pleitos donde no existen!”.Guadalupe Acosta Naranjo

Tras dicha afirmación, Guadalupe Acosta Naranjo cuestionó la presidencia de Claudia Sheinbaum y aseguró que “ella está contenta siendo vicepresidenta de México”, pues “quien en verdad gobierna se llama Andrés Manuel López Obrador”, remató.