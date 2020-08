Fox, Calderón y Elba Esther participaron en el fraude electoral de 2006: AMLO

Los expresidentes de México, Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), así como la extitular del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, participaron en un presunto fraude en las elecciones de 2006, acusó esta mañana el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario aseguró el expresidente Vicente Fox había revelado que había intervenido en el proceso de en las elecciones de 2006.

“Había un video donde decía: ‘claro, era para salvar a la patria, era un fraude patriótico porque era un fraude para México’, palabras más palabras menos”, dijo López Obrador.

Elba Esther Gordillo, indicó, el día de las elecciones llamó a los gobernadores de entonces a “definirse”.

“Cada secretario se hizo cargo de un estado porque había consigna de que no ganáramos. De todo eso existen las pruebas”, aseguró.

“Después del fraude el secretario de Gobierno de Guanajuato en ese entonces llamó a todos los delegados federales a una reunión. Y les dice: ‘les notifico que ustedes no van a depender de las secretarías federales, sino de nosotros, del gobierno de Guanajuato, porque le ayudamos a Felipe Calderón. Le dimos 300 mil votos de más’”, dijo el presidente en conferencia.

“¿Saben cuánto fue la diferencia formal? 240 mil votos”, acusó López Obrador. “Está grabado porque un periodista de AM se metió a la reunión y grabó”, aseguró.

El mandatario dijo que se enfocará en el tema de la corrupción en el país, y que la gente decida, con una consulta ciudadana, si quiere que se enjuicie a expresidentes.

“Yo no quiero que se vaya a pensar que me estoy vengando, que como me robaron la presidencia y estoy molesto(…) no. Ya le dije al expresidente Calderón que ya lo perdoné por el fraude del 2006 y él sabe bien que hubo fraude. Nada más”, puntualizó.

“No es cualquier cosa meter a cárcel a un expresidente (…) por eso se requiere hacer una consulta” ciudadana, agregó.