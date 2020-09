¿Fórmula para terminar la pandemia en seis semanas…? Que la patenten, revira Gatell a exsecretarios

Si exsecretarios de Salud tienen una fórmula para terminar la pandemia en seis u ocho semanas, deberían patentarla, respondió esta noche Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, al informe de Salomón Chertorivski, José Ángel Córdova, Julio Frenk, Mercedes Juan, José Narro y Guillermo Soberón.

“No conozco el documento, les mando un saludo a los exsecretarios. Estaré muy atento… Una fórmula para resolver la pandemia de seis a ocho semanas, sería de gran valor. Podría dar lugar a una especie de patente porque eso se necesita en todo el mundo. China es el único país que ha declarado formalmente el final de la epidemia”, dijo el funcionario durante la conferencia en Palacio Nacional.

“No sé si la complejidad del documento les llevó mucho tiempo. Si hay una fórmula tan innovadora hubiera sido bueno presentarlo antes. La presentación del informe, tengo entendido, la auspició un partido político”, agregó López-Gatell.

“No sé si esto tiene que ver con un tema político. Habría que ver si exsecretarios tienen vinculación política. Posiblemente no. No conozco sus trayectorias. Se les agradece, les mando un saludo. No sé si hablan de los hospitales, la carencia de hospitales, ya que tiene experiencia en construcción de hospitales”, añadió.

Seis exministros de Salud pidieron rectificar el rumbo en el manejo de la pandemia por la COVID-19, pues consideraron que esta está “fuera de control” y propusieron un plan nacional de dos meses que incluye, entre otras cosas, la aplicación de pruebas, medidas de contención y confinamiento estricto.

“Hay que decirlo: a seis meses de la pandemia la crisis sigue fuera de control. Hemos rebasado el escenario catastrófico planteado por el Gobierno federal y sabemos que este número puede ser tres veces mayor”, afirmó Salomón Chertorivski, presidente de la organización Pensando en México y secretario de Salud del 2011 al 2012.

El informe por Chertorivski, José Ángel Córdova, Julio Frenk, Mercedes Juan, José Narro y Guillermo Soberón, todos exsecretarios de Salud, concluyó que México está pagando una estrategia fallida que subestimó la gravedad de la pandemia de la COVID-19.

Fuente: Sin Embargo