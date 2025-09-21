Fiscalía de Sonora contradice a Petro: no hay registro de que artistas colombianos desaparecidos acudieran a la entidad

A través de sus redes sociales, las autoridades de Sonora informaron que no hay registro de que los artistas de origen colombiano Byron Sánchez y su coequipero DJ Jorge Herrera, se presentaran en la entidad o que desapreciaran en la misma.

Lo anterior luego de una publicación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que B King (como es conocido Sánchez) y Jorge Herrera desparecieran, presuntamente en Sonora, hechos por los que el mandatario solicitó la ayuda de Claudia Sheinbaum.

“Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EEUU que crecen”, escribió Petro.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora publicó que los dos artistas referidos no acudieron a la entidad y no hay registro de que desaparecieran en el territorio gobernado por Alfonso Durazo Montaño.

“Hasta el momento no se cuenta con ningún dato que soporte la posibilidad de que hayan venido a cantar al estado de Sonora en fecha alguna”, es parte de lo informado por la Fiscalía de Sonora.

De igual manera, las autoridades de Sonora aseguran que continuarán con las investigaciones en el caso para compartir cualquier dato que pudiera surgir y que ayude en el caso.

Desaparecidos en Polanco, en la capital del país

De igual manera, la Fiscalía de Sonora añade que los dos individuos fueron vistos por última vez en la Ciudad de México y que las autoridades de la capital son las que están a cargo de las averiguaciones.

El pasado 18 de septiembre la Comisión de Búsqueda de Personas CDMX publicó fichas referentes a Jorge Luis Herrera Lemos y Bayron Sánchez Salazar.

Los reportes oficiales indican que los hombres de origen colombiano fueron vistos por última vez en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

“Solicitamos su colaboración para la localización de BAYRON SANCHEZ SALAZAR, persona vista por última vez el 16 de septiembre de 2025 en Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad de México”, se puede leer en una de las publicaciones de la Comisión de Búsqueda capitalina.

Mientras la CDMX está en el centro del país, Sonora está en la parte noroeste.

“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza”, es parte del mensaje de Gustavo Petro.